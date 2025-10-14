Aura nie była łaskawa dla karpia. Hodowcy wyjaśniają

Połowa października to czas, w którym hodowcy karpi rozpoczynają przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Ryby są stopniowo odławiane ze stawów, w których żyły w ostatnich miesiącach. Karpie trafiają do specjalnego zbiornika, w którym są oczyszczane. W grudniu trafiają do sklepów.

Karp na Boże Narodzenie. Hodowcy zwracają uwagę na trudny sezon

„Fakt” rozmawiał z hodowcami karpi. Dostawcy ryb zwrócili uwagę na trudny sezon.

– Zimny maj spowodował, że karpie nie rosły szybko. Na tej podstawie, a także na podstawie pierwszych odłowów widzimy, że ryby będzie mniej niż w zeszłym roku – powiedział Dawid Tarasiewicz, właściciel stawu hodowlanego. Druga przyczyna niższej podaży to susza w okresie wiosennym, która sprawiła, że w wielu stawach nie było pełnego stanu wody.

Inna hodowca, Damian Żuber, dodał, że ryby są mniejsze z powodu chłodnej wiosny.

Hodowcy karpi narzekają. Susza, pogoda, kormorany

Zdaniem Tarasiewicza pomimo mniejszej podaży, ceny nie powinny już wzrastać. W rozmowie z redakcją „Faktu” zwrócił uwagę na problemy hodowców i ich zależność od cen zboża oraz nieprzewidywalnej pogody. Karpiom zagrażają też kormorany.

– Produkcja karpia w Polsce to wciąż tradycyjna, ręczna praca rybaków wykonywana praktycznie w niezmieniony od pokoleń sposób. Nie stosuje się w niej antybiotyków ani hormonów wzrostu, a ryby rosną w rytmie wyznaczanym przez przyrodę – dodał, zapewniając o wysokiej jakości dostarczanych przez polskich hodowców ryb.

Dawid Tarasiewicz zwrócił również uwagę, że karp zdobywa popularność w innych porach roku. Boże Narodzenie to wciąż okres karpiowych żniw, ale rybę kupuje się również w sezonie grillowym.

– Starsi konsumenci kupują rybę w całości, młodzi wolą fileta nacinanego – opisuje preferencje kupców.

