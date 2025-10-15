Choroba Krzysztofa Śmiszka. „Dramatyczna sytuacja”

W piątek ujawnione ma zostać porozumienie, jakie zawarto pomiędzy PSL a Lewicą w sprawie związków partnerskich. Z informacji, jakie docierają do mediów wynika, że ustawa będzie zawierać listę około 20 uprawnień dla par w nieformalnych związkach.

Ustawa o statusie osoby najbliższej. Robert Biedroń komentuje

O ten temat zapytano europosła Roberta Biedronia, który od ponad 20 lat pozostaje w związku z Krzysztofem Śmiszkiem. Polityk ujawnił, z jakim problemem obecnie boryka się para.

– Mój partner jest dzisiaj bardzo poważnie chory. Nie pracuje, jest na zwolnieniu lekarskim i musi przechodzić bardzo poważną terapię – powiedział Biedroń „Faktowi”. Polityk uważa, że brakuje poczucia bezpieczeństwa zapewnianego przez państwo w takich sytuacjach. Jego zdaniem osoby takie jak on powinny móc „decydować o życiu i zdrowiu swojego partnera”.

– Dzisiaj niestety nie mam takiej sytuacji, pomimo tego, że jesteśmy razem 23 lata – dodał europoseł.

Choroba Krzysztofa Śmieszka. „Sytuacja naprawdę trudna, dramatyczna”

Robert Biedroń powiedział, że on i Krzysztof Śmiszek są „w sytuacji naprawdę trudnej, dramatycznej”.

– I ja nie mam takiego poczucia, że państwo chroni nasz związek i daje mi poczucie, że cokolwiek się wydarzy, to państwo stoi po mojej stronie – wyjaśnił europoseł.

Polityk podzielił się również swoimi przemyśleniami na temat życia.

– W takich momentach jak ten, ja sobie uświadamiam, że nasze życie w pewnym momencie się po prostu kończy. Że są sytuacje kryzysowe, tak jak teraz, w których wszystko staje przed ostatecznością – zakończył Biedroń.

Szczegóły choroby Krzysztofa Śmiszka nie zostały ujawnione. W przeszłości zmagał się z chorobą kości, o której opowiadał w mediach społecznościowych.

„Jednego dnia jesteś pełny siły, energii i planów, a drugiego dowiadujesz się o poważnej chorobie kości, która może doprowadzić do operacji i dużego ograniczenia ruchu. Może nawet unieruchomienia. Nie wiesz czemu, ale twoje kości zaczynają umierać. Bez powodu. Pierwsze, co poczułem, odbierając diagnozę, to szok i absolutne poczucie bezradności” – napisał.

