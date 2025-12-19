Tragiczny pożar w hotelu we Wrocławiu. Jedna osoba nie żyje

Do zdarzenia doszło w hotelu HP Park Plaza przy ulicy Drobnera we Wrocławiu. Zgłoszenie do służb o pożarze trafiło w piątek o godz. 4:25. Ogień wybuchł w pokoju na czwartym piętrze, w którym przebywały dwie osoby. Pomimo reanimacji jedna z nich zmarła. Druga trafiła do szpitala.

Zgodnie z informacjami podanymi przez portal wrocławskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, z hotelu ewakuowano około 70 osób. W akcji gaśniczej i ratunkowej udział brało 9 zastępów strażaków. Na ten moment nie jest znany powód wybuchu pożaru. Okoliczności zdarzenia wyjaśni prokuratura.

Pożar w hotelu HP Park Plaza. Jedna osoba nie żyje

Wrocławski hotel HP Park Plaza jest położony w samym centrum stolicy Dolnego Śląska. Łącznie w obiekcie znajduje się 177 pokoi oraz garaże naziemny i podziemny mieszczące do 110 samochodów.

Obiekt zajmuje się m.in. prowadzeniem konferencji. Oferuje 7 sal konferencyjnych dla maksymalnie 500 uczestników. Ponadto hotel oferuje strefę spa z profesjonalnymi zabiegami.

