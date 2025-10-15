Ruszył sezon grzewczy. Straż miejska rozpoczęła kontrole

W domach jednorodzinnych prowadzone są kontrole. Funkcjonariusze SG sprawdzają systemy ogrzewania, wpisy w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, a także to, czy gospodarstwo posiada kompostownik. Jak podaje RMF24, brak wpisu w CEEB lub brak uczciwości – wpisanie tam nieprawdziwych danych – może wiązać się z otrzymaniem kary w wysokości od 500 do nawet 5 000 PLN.

Kontroli spodziewać mogą się właściciele i zarządcy zarówno nowych, jak i starych budynków.

Sezon grzewczy 2025. Ruszyły kontrole straży miejskiej

Dlaczego należy złożyć deklarację CEEB? To obowiązek właścicieli i zarządców budynków. Można to zrobić przez internet, na stronie zone.gunb.gov.pl. Usługa jest bezpłatna. W bazie znajdują się informacje o źródłach ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

SG od ubiegłego roku może weryfikować, czy dany budynek został zgłoszony do rejestru, a także, czy jest ogrzewany w sposób zgodny z prawem. Kontrole obejmują nie tylko nieruchomości, w których mieszka wiele rodzin, ale także m.in. domy jednorodzinne. Funkcjonariusze mogą zażądać od zarządcy lub właściciela okazania potwierdzenia złożenia deklaracji CEEB lub sami sprawdzić, czy ta została wprowadzona do systemu.

Nieprawidłowości są zagrożone surowymi karami

RMF przypomina, że w trakcie kontroli mundurowi sprawdzać będą: rodzaj i klasę kotła, a także paliwo, jakie jest używane do ogrzania domu. Następnie porównają to do informacji, które widnieją w CEEB. W trakcie wizyty mogą też odnotować ewentualne inne nieprawidłowości, związane z eksploatacją urządzeń grzewczych.

Brak wpisu w CEEB może poskutkować nałożeniem kary na zarządcę lub właściciela w wysokości 0,5-5 tys. zł.

Czytaj też:

Zakupy to tylko pretekst. Zaskakujący raport o młodych konsumentachCzytaj też:

Zbliża się koniec futrzarskiego biznesu? Sejmowa komisja przyjęła garść poprawek