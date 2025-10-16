Jan Paweł II wciąż liderem rankingu. „Pokonał” Wałęsę i Piłsudskiego

Naukowcy z UKSW realizują projekt pt. „Osoba i naród – perspektywa Jana Pawła II”. Na jego potrzeby Fundacja CBOS przeprowadziła badanie, w którym zapytano Polaków o ich autorytety.

Jan Paweł II liderem rankingu autorytetów. Bez zmian od lat

– Jan Paweł II – niezmiennie od kilku lat – jest niekwestionowanym liderem rankingu osobistych autorytetów – powiedział „Rzeczpospolitej” prof. Rafał Wiśniewski, prodziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW.

– Badani nie mają też wątpliwości co do tego, że jest najbardziej szanowanym za granicą Polakiem – dodał.

Profesor przypomniał również o starszych badaniach. W 1987 r. papież był piąty rankingu autorytetów. Od 2003 jest już niekwestionowanym liderem. Na podium poza Janem Pawłem II są Józef Piłsudski i Lech Wałęsa.

W najnowszym sondażu papieża za ważny autorytet moralny uznało 59,8 proc. ankietowanych.

– To jest pewien fenomen, ale Jan Paweł II ciągle jest postacią, która nas, Polaków podzielonych na różnych płaszczyznach bardzo mocno spaja – dodał prof. Wiśniewski.

Polacy wskazali też, za co cenią papieża-Polaka. Ponad trzy czwarte wskazało umiejętność dotarcia do ludzi młodych, a ponad 63 proc. – pielgrzymowanie po świecie. Rolę Jana Pawła II w obaleniu komunizmu wskazało 57,1 proc. ankietowanych. Na dalszych miejscach znalazło się to, że papież popierał integrację Polski z Unią Europejską (31,2 proc.) oraz obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci (28,7 proc.).

Badacze zapytali też Polaków, za co cenią Jana Pawła II. Największy odsetek badanych (75,3 proc.) odpowiedział, że za umiejętność dotarcia do ludzi młodych. Cenimy papieża także za jego pielgrzymowanie po świecie (63,4 proc.), dostrzegamy rolę, jaką odegrał w obaleniu komunizmu (57,1 proc.). Mniej więcej co trzeci Polak (31,2 proc.) docenia jego poparcie dla integracji Polski z UE, a także obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci (28,7 proc.).

– Zdecydowana większość badanych zgadza się z tym, że Jan Paweł II i jego nauczanie są częścią polskiej kultury. Te opinie o jego znaczącej roli w pewnym sensie łączą nas ponad podziałami światopoglądowymi: podzielają je bowiem tak wierzący i praktykujący, jak i niewierzący i niepraktykujący – dla „Rzeczpospolitej” podsumował badanie prof. Wiśniewski.

