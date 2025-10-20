W prywatnym żłobku w Kołobrzegu doszło do tragedii. Jak podaje rmf24.pl, powołując się na wstępne informacje, w pewnym momencie opiekunka zauważyła, że jedno z dzieci, które leżało w łóżeczku, nie oddycha. Natychmiast wezwała pomoc i przystąpiła do reanimacji.

Tragedia w żłobku w Kołobrzegu. Nie żyje 1,5-roczne dziecko

Na miejsce zostało wezwane pogotowie, pojawił się też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Akcja resuscytacyjna trwała kilkadziesiąt minut, ale nie udało się przywrócić funkcji życiowych 1,5-rocznego dziecka. Śledczy będą prowadzić działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia, w tym przyczyny śmierci.

