Groźne zdarzenie w Warszawie. 4 policjanci trafili do szpitala

W nocy z 17 na 18 października, w centrum stolicy, policyjny radiowóz zderzył się z taksówką – podaje TVN24. Wypadek miał miejsce po godzinie 24.

Z ustaleń stacji wynika, że nie obyło się bez rannych. Do szpitala trafili czterej mundurowi.

Przedstawiciel Komendy Stołecznej Policji – aspirant Kamil Sobótka – przekazał redakcji TVN24, że obrażenia, których doznali, „nie zagrażają ich życiu”.

Warszawa. Wypadek radiowozu i taksówki. Oto szczegóły

Asp. Sobótka poinformował, że mundurowi jechali z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi. Zarówno kierowca radiowozu, jak i osoba, która siedziała za kółkiem taksówki, byli trzeźwi. Tylko pierwszy z nich po wszystkim wymagał interwencji medycznej.

Co jeszcze wiadomo o wypadku, do którego doszło z piątku na sobotę? Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – aspirant sztabowy Robert Dziubak – przekazał TVN24, że funkcjonariusze jechali busem policyjnym. Ich radiowóz „został poważnie uszkodzony”.

W tym momencie nieznana jest przyczyna zdarzenia drogowego – sprawa będzie analizowana.

