Odkrycie zwłok młodej kobiety w windzie. Prokuratura zakończyła postępowanie

Wieść o zwłokach młodej kobiety, które znaleziono w windzie, zmroziła krew w żyłach mieszkańców Małopolski. Sprawa była bardzo tajemnicza. Na początku tego roku Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód wszczęła ws. postępowanie.

Śledczy powrócili do niej w tym tygodniu i ogłosili zakończenie śledztwa. We wtorek (14 października) do sądu skierowany został akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom – kobiecie i mężczyźnie – które podejrzane są o „nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia”.