Skandal w przestworzach. Niemka zatrzymana na polskim lotnisku

Na pokładzie samolotu lecącego do Warszawy doszło do incydentu z udziałem 31-letniej obywatelki Niemiec. Kobieta miała zachowywać się w sposób agresywny i nie reagować na polecenia załogi.

– Kobieta ignorowała polecenia dowódcy statku powietrznego oraz członków personelu pokładowego, wykazując przy tym agresję słowną wobec obsługi. Pomimo wielokrotnych wezwań do zachowania zgodnego z zasadami obowiązującymi podczas lotu, 31-letnia pasażerka kontynuowała niewłaściwe zachowanie – przekazała major Straży Granicznej Dagmara Bielec, rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Interwencja po lądowaniu na Lotnisku Chopina

Po przyziemieniu maszyny na Lotnisku Chopina w Warszawie, na pokład wkroczyli funkcjonariusze Straży Granicznej. Kobieta została wezwana do podporządkowania się poleceniom, a służby poinformowały ją o możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego.

Ostatecznie 31-latka została wyprowadzona z samolotu w asyście strażników i doprowadzona do pomieszczeń Placówki Straży Granicznej Warszawa–Okęcie.

Konsekwencje agresywnego zachowania

Za naruszenie porządku i odmowę wykonania poleceń załogi pasażerka została ukarana mandatem karnym. Straż Graniczna nie ujawnia jego wysokości, ale podkreśla, że podobne incydenty mogą skutkować również wnioskiem o zakaz lotów lub dodatkowymi sankcjami ze strony przewoźnika.

Służby przypominają, że wszelkie przejawy agresji wobec personelu pokładowego stanowią naruszenie prawa lotniczego i są traktowane jako poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu.

