Bus przewoził dzieci. Doszło do wypadku. W akcji śmigłowiec LPR

W miejscowości Gulczewo (powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie) doszło do wypadku z udziałem przedszkolnego busa.

Wypadek przedszkolnego autobusu. Pięć osób rannych

Wypadek miał miejsce przed godziną 9 w Gulczewie. Z przekazanych przez służby informacji wynika, że autobus użytkowany przez przedszkole uderzył w drzewo.

W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało pięć osób – dwoje dorosłych oraz troje dzieci. Czworo rannych zabrano do szpitala. Na miejscu wypadku pozostało jedno z poszkodowanych dzieci – służby ratunkowe udzielają mu pomocy.

– W akcji biorą udział trzy karetki, jednostki PSP i OSP, a także śmigłowiec LPR – powiedział Polsat News.

mł. kpt. Jakub Nawrocki z Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

Droga krajowa nr 15 zablokowana. Bus uderzył w drzewo

Z powodu wypadku zablokowana została droga krajowa nr 15 biegnąca z Wrześni do Gniezna. Na miejscu zdarzenia trwają prace służb. Policja ustala okoliczności sprawy oraz zabezpiecza teren, na którym doszło do wypadku.

Czytaj też:

Mejza w rękach policji. Zasłaniał się immunitetemCzytaj też:

Znany sędzia spowodował wypadek? Nagły zwrot w sprawie