Operacja CBA o kryptonimie „Chryzantema”. Wraca proces krewnego Przemysława Czarnka

Przez kilka miesięcy Sąd Rejonowy Lublin-Zachód miał spory problem z procedowaniem w głośnej sprawie korupcyjnej. Nie można było odsłuchać materiałów o klauzuli „ściśle tajne”, zarejestrowanych przez agenta CBA.

Proces ws. korupcji w Lublinie. Oskarżony krewny Przemysława Czarnka

Biuro nie zgadzało się na zniesienie klauzuli tajności, a sale w lubelskich sądach nie były przystosowane do odsłuchania i obejrzenia materiałów przez 12 osób: oskarżonych, obrońców, prokuratora i sędziego. Nie pomogła lubelska delegatura CBA ani warszawskie sądy.

W poniedziałek 21 października prokurator Norbert Kudyk cofnął więc wniosek, który złożył w listopadzie 2024 roku. Zawnioskował przy tym, aby wszystkie materiały niejawne uznano za dowód bez ich ponownego odsłuchania w trakcie rozprawy. Zaznaczył, że oskarżeni oraz ich obrońcy mieli możliwość zapoznania się z całością nagrać w kancelarii tajnej.

Obrońcy podnosili oczywiście konieczność odsłuchania wszystkich materiałów. Kilkadziesiąt godzin nagrań miało przeciągnąć sprawę przynajmniej o rok. Sąd jednak przychylił się do wniosku prokuratury i pozwolił na odblokowanie procesu.

– W ocenie sądu wniosek o przeprowadzenie rozprawy w celu odsłuchania nagrań nie jest uzasadniony. W tej sytuacji sąd rezygnuje z możliwości odsłuchania tych materiałów na rozprawie. Będziemy kontynuować to postępowanie, które toczyło się sprawnie do momentu kiedy nie doszło do realizacji tego wniosku – oznajmiła sędzia Bożena Dzimira-Rzepkowska.

Akcja „Chryzantema”. Proces zmierza ku końcowi?

Co istotne, do zakończenia procesu pozostało już tylko przesłuchanie działającego pod przykryciem agenta CBA. Udawał on słowackiego biznesmena, który chciał wybudować wieżowiec w Lublinie. Miał nagrać krewnego Przemysława Czarnka Mariusza P., który domagał się miliona złotych łapówki za pomoc w budowie oraz rzekomo powoływał się na wpływy u ówczesnego wojewody Czarnka z PiS oraz prezydenta miasta Krzysztofa Żuka z PO.

Oprócz Mariusza P. w tej sprawie zatrzymano też byłego przewodniczącego Rady Miasta Piotra Kowalczyka, projektanta Adama M. oraz pośrednika nieruchomości Macieja Sz. Pośrednik nieruchomości przyznał się do winy. Podczas przesłuchania w sądzie twierdził jednak, że agent CBA sugerował mu, kogo obciążyć zeznaniami.

