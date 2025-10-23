Prowokacyjne słowa z USA o Polsce. Sikorski ostro odpowiada

Kontrowersyjny amerykański publicysta Tucker Carlson, który w lutym 2024 roku przeprowadził głośny wywiad z Władimirem Putinem, występował w ramach trasy „American Comeback Tour” organizacji Turning Point USA. W trakcie spotkania pytania zadawał mu student z Polski, próbując wytłumaczyć, że to Rosja jest agresorem w wojnie z Ukrainą.

Student stwierdził m.in., że z tego co słyszał od publicysty zarówno na spotkaniu, jak i w jego programach, ma on „bardzo ostre stanowisko wobec prezydenta Ukrainy i opisuje Zełenskiego jako dyktatora”, „całkowicie ignoruje stan wojenny, jaki obowiązuje w Ukrainie” oraz postrzega rosyjską agresję jako „rodzaj wyrównanego konfliktu między dwiema stronami”. – Czy nie uważa pan, że zrzucanie na Ukrainę winy za wszystko jest niestosowne? – zapytał.

Dziennikarz odpowiedział, że Ukraina jest ofiarą, ale winę ponosi NATO. – Przepraszam. Nie chciałem, żeby to zabrzmiało, jakbym obwiniał za wszystko Ukrainę. Ukraina jest tu ofiarą. NATO jest agresorem. NATO tego dokonało pod przywództwem Joe Bidena i jego szaleństwa – stwierdził.

Amerykanin kontynuował. – Dlaczego Polska nie pójdzie na wojnę z Rosją? Jeśli się tak tym przejmujecie, to czemu sami nie obronicie Ukrainy? Czemu ja za to płacę? – mówił. Dodał, że lubi Polskę i Ukrainę, ale jako Amerykanin nie zamierza finansować ich obrony. – Ani jednego dolara więcej! Nie. Walczcie sobie sami, jeśli to jest takie ważne – stwierdził.

Szokujące słowa amerykańskiego publicysty. Sikorski stanowczo reaguje

Na te słowa odpowiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. „Przypominam, że to ulubiony amerykański komentator naszych nacjonalistów, ten sam, któremu ekskluzywnego wywiadu podczas podróży do USA udzielił prezydent Andrzej Duda. Lokajstwo nie zawsze jest nagrodzone” – napisał minister spraw zagranicznych na portalu X.

Carlson, przez lata związany z Fox News, został zwolniony w 2023 roku po serii pozwów dotyczących szerzenia dezinformacji o wyborach w USA. W lutym 2024 roku przeprowadził wywiad z Putinem, w którym – jak podkreślały amerykańskie media – unikał trudnych pytań i pozwolił rosyjskiemu przywódcy na szerzenie propagandowych tez.

