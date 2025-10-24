Gosek wściekł się po słowach Schnepf. Zapowiedział stanowcze kroki

„Są granice, które są nieprzekraczalne, nawet dla TVP Info w likwidacji. Kieruję zawiadomienie do KRRiT, bo w państwie prawnym, powinniście mieć wyłączony sygnał, za to co wyprawiacie” – przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Mariusz Gosek.

Słowa polityka Prawa i Sprawiedliwości to pokłosie ostatniego wydania programu „Niebezpieczne związki”. Prowadząca Dorota Wysocka-Schnepf postanowiła połączyć zeznania Zbigniewa Ziobry przed komisją śledczą ds. Pegasusa ze śmiercią swojej matki. Dziennikarka sugerowała, że obie sprawy są ze sobą powiązane. – Mama pani Schnepf wysłuchała wystąpienia pana Ziobry na żywo, co przeżyła bardzo mocno. Po tym wystąpieniu w ubiegłą sobotę zmarła – powiedziała na w trakcie programu.

twitter

Burzę wywołały również osobiste pytania Doroty Wysockiej-Schnepf do Mariusza Goska. – Ma pan dzieci? Żonę, narzeczoną, partnerkę, partnera? – dopytywała. Po tym jak polityk PiS stwierdził, że jest w związku z kobitą, która ma dziecko i planują ślub, zaskoczona dziennikarka odparła, jakim cudem, skoro wybranka polityka jest już matką. Mariusz Gosek próbował tłumaczyć, że czasami zdarza się, tak jak w przypadku Karola Nawrockiego... jednak nie mógł dokończyć zdania. Prowadząca program Niebezpieczne związku przerwała parlamentarzyście dopytując, czy dzieci partnerki posła pochodzą ze związku partnerskiego. W dalszej części audycji Mariusz Gosek zwrócił się z prośbą o zmianę tematu ze względu na to, że stara się chronić prywatność swoich bliskich. W odpowiedzi Dorota Wysocka-Schnepf wyjaśniła, że pyta w związku z aferą Pegasusa, którym to systemem inwigilowano ludzi a wszyscy chcemy chronić prywatność. Dlatego pytam, czy ma pan empatię – podsumowała.

