Zaskakujące gadżety na konwencji PiS. Kilka zwraca uwagę
Konwencja PiS w Katowicach
Konwencja PiS w Katowicach Źródło: PAP / Art Service
24 października rozpoczęła się konwencja programowa PiS. Nie samymi wystąpieniami człowiek żyje, dlatego dziennikarze zwrócili uwagę na gadżety, które można nabyć na stoiskach obok głównego wydarzenia.

Konwencja Programowa Prawa i Sprawiedliwości „Myśląc Polska” odbywa się w dniach 24-25 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Imprezę otworzył swoim przemówieniem sam prezes partii, Jarosław Kaczyński.

Konwencja programowa PiS

– Jestem ogromnie zaszczycony tym, że mogę dzisiaj oficjalnie otworzyć to nasze spotkanie, naszą konferencję programową. Konferencję, która rozpoczyna drogę długą, jak sądzę – bo wydarzenia oczywiście mogą biec różnie – i drogę, która powinna zakończyć się finałem w postaci kolejnego, powtarzam kolejnego już, poważnego programu PiS. Programu dla Polski – mówił polityk.

– To jest dzisiaj zadanie szczególnie trudne. Szczególnie trudne, dlatego że mamy w tym momencie kryzys, taki generalny kryzys, naszego państwa. Kryzys, który po części jest dostrzegany przez społeczeństwo, już się toczy: oświata, kultura, mieszkalnictwo. Taki, który jeszcze do końca nie jest dostrzegany, przynajmniej przez dużą część społeczeństwa, ale który jest nieunikniony, który wyraźnie się zarysowuje: to jest kryzys gospodarczy – mówił dalej.

Kulisy kongresu PiS. Co można kupić na stoiskach?

Dziennikarze zgromadzeni na wydarzeniu z zaciekawieniem przyglądali się też gadżetom, które można nabyć na kongresie. Zwrócili uwagę na stoisko otwarcie sympatyzującej z partią Jarosława Kaczyńskiego Telewizją Republika.

Oprócz balonów i maskotek stacji, do nabycia były także książki: schowana z tyłu autobiografia Andrzeja Dudy, oraz znacznie lepiej eksponowane publikacje o braciach Kaczyńskich. Zwłaszcza jedna z nich zwróciła uwagę internautów, głównie ze względu na swoją cenę. Za album o Jarosławie Kaczyńskim zapłacić trzeba bowiem 170 zł.

