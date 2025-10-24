Zaskakujące gadżety na konwencji PiS. Kilka zwraca uwagę

Konwencja Programowa Prawa i Sprawiedliwości „Myśląc Polska” odbywa się w dniach 24-25 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Imprezę otworzył swoim przemówieniem sam prezes partii, Jarosław Kaczyński.

Konwencja programowa PiS

– Jestem ogromnie zaszczycony tym, że mogę dzisiaj oficjalnie otworzyć to nasze spotkanie, naszą konferencję programową. Konferencję, która rozpoczyna drogę długą, jak sądzę – bo wydarzenia oczywiście mogą biec różnie – i drogę, która powinna zakończyć się finałem w postaci kolejnego, powtarzam kolejnego już, poważnego programu PiS. Programu dla Polski – mówił polityk.

– To jest dzisiaj zadanie szczególnie trudne. Szczególnie trudne, dlatego że mamy w tym momencie kryzys, taki generalny kryzys, naszego państwa. Kryzys, który po części jest dostrzegany przez społeczeństwo, już się toczy: oświata, kultura, mieszkalnictwo. Taki, który jeszcze do końca nie jest dostrzegany, przynajmniej przez dużą część społeczeństwa, ale który jest nieunikniony, który wyraźnie się zarysowuje: to jest kryzys gospodarczy – mówił dalej.

Kulisy kongresu PiS. Co można kupić na stoiskach?

Dziennikarze zgromadzeni na wydarzeniu z zaciekawieniem przyglądali się też gadżetom, które można nabyć na kongresie. Zwrócili uwagę na stoisko otwarcie sympatyzującej z partią Jarosława Kaczyńskiego Telewizją Republika.

Oprócz balonów i maskotek stacji, do nabycia były także książki: schowana z tyłu autobiografia Andrzeja Dudy, oraz znacznie lepiej eksponowane publikacje o braciach Kaczyńskich. Zwłaszcza jedna z nich zwróciła uwagę internautów, głównie ze względu na swoją cenę. Za album o Jarosławie Kaczyńskim zapłacić trzeba bowiem 170 zł.

