Mocne oświadczenie Terlikowskiego. Uderzył w Stanowskiego

Przypomnijmy, w sobotnim programie emitowanym na Kanale Zero szef stacji Krzysztof Stanowski odniósł się do działania urzędniczki z Urzędu Skarbowego w Sopocie. Kobieta nałożyła na jedną z restauracji w Gdańsku karę 2,5 tys. zł za naruszenie przepisów karno-skarbowych. – Ciebie to powinni trzymać na rynku, rozebraną do naga, przypiętą do jakiegoś słupa, żeby wszyscy widzieli, jak głupi potrafi być urzędnik – zwrócił się do kobiety dziennikarz.

Terlikowski odwołał udział w Kongresie Zero

W odpowiedzi na słowa Stanowskiego publicysta Tomasz Terlikowski poinformował, że nie weźmie udziału w panelu „czy ludzkość straciła moralny kompas?” na antenie Kanału Zero.

„Nie ma i nie może być zgody na język nienawiści i przemocy (z mocnym podtekstem seksualnym) wobec innych, niezależnie od funkcji jaką pełnią. Szacunek dla słowa, ale też dla drugiego człowieka nie pozwala tolerować słownej agresji i wezwania do przemocy. Nie można też zaakceptować szczucia przeciwko urzędnikom państwowym, którzy wykonują swoje obowiązki” – ocenił Terlikowski.

Dodał także, że „konserwatysta nie może się też zgodzić na model pato-sprawiedliwości i pato-rozliczania, które dokonuje się przez mechanizm szczucia w mediach przeciwko konkretnym osobom” . Z tego powodu publicysta odwołał udział w Kongresie Zero.

„Dyskusja o kompasie moralnym w sytuacji, gdy lider organizacji łamie zupełnie podstawowe standardy moralne i nawet nie próbuje się z tego wycofać, jest zwyczajnie niemożliwa” – poinformował.

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Były naczelny krytykuje Stanowskiego

Słowa Stanowskiego zdecydowanie skrytykował również Patryk Słowik były naczelny Zero.pl, który w maju poinformował, że zamierza odejść z portalu.