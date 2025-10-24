Rozłam w klubie PiS po ważnym głosowaniu. Kaczyński zażądał listy

Z informacji „Newsweeka” wynika, że lider partii zirytował się na część posłów, którzy nie poparli ustawy. „Kaczyński zdenerwował się na tych, którzy nie stanęli po jego stronie, a więc byli przeciw zakazowi hodowania zwierząt na futra” – donosi tygodnik.

Choć formalnie w głosowaniu nie było dyscypliny, Kaczyński miał zwrócić uwagę na rozłam wewnątrz ugrupowania i na lojalność posłów wobec jego priorytetów legislacyjnych. A rozłam w klubie PiS był wyraźny. Podczas gdy 100 posłów głosowało „za”, 55 było „przeciw”. Kolejnych 18 się wstrzymało, a 15 w ogóle nie brało udziału w głosowaniu.

„Newsweek” donosi, że po głosowaniu prezes partii podjął działania w kontekście konwencji programowej PiS w Katowicach. Przykładowo posła Pawła Jabłońskiego w panelu o wymiarze sprawiedliwości tymczasowo zastąpił Zbigniew Ziobro. Inne zmiany obejmowały dopisanie Jacka Kurskiego do panelu o rynku mediów oraz Filipa Kaczyńskiego do innego panelu – ten głosował „za” zakazem hodowli futer.

Sejm za zakazem hodowli futer. PiS już wcześniej postulował podobne zmiany

Przegłosowany przez Sejm zakaz hodowli futerprzewiduje harmonogram wygaszania ferm do końca 2033 roku. Hodowcy, którzy zdecydują się zamknąć działalność wcześniej, mogą liczyć na rekompensaty finansowe w wysokości od 25 proc. średniego rocznego przychodu (fermy zamknięte do 2027 r.) do 5 proc. (do 2031 r.). Po tej dacie odszkodowania nie przysługują.

Nowelizacja trafi teraz do Senatu, a następnie do podpisu prezydenta. Po jego akceptacji przepisy wejdą w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw.

Zakaz hodowli futer to efekt wieloletnich debat, w tym działań PiS w ramach „piątki dla zwierząt” i wcześniejszej ustawy łańcuchowej. W Polsce przemysł futrzarski systematycznie maleje: liczba ferm spadła z 810 w 2015 roku do 209 w 2024 roku, a eksport futer zmniejszył się z ponad 10 mln do 1,8 mln sztuk.

