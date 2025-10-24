Tak PiS chce odzyskać władzę. Mentzen nie przebierał w słowach

Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w Katowicach wielką konwencję programową pod hasłem Myśląc Polska. Podczas paneli eksperckich pojawiło się wiele propozycji dotyczących kwestii socjalnych oraz gospodarczych. Bartosz Marczuk, były wiceminister pracy w rządzie PiS, zaproponował wprowadzenie bonu mieszkaniowego do 100 tys. zł za urodzenie trzeciego dziecka oraz 40 tys. zł od pierwszego dziecka. Pojawił się także pomysł m.in. progresji 800 plus w zależności od liczby dzieci.

Na pomysłach PiS suchej nitki nie zostawił Sławomir Mentzen.

„Coroczna waloryzacja 800 plus, bony mieszkaniowe na 100 tys. zł za trzecie dziecko, dochód podstawowy 500 zł dla każdego, likwidacja kwoty wolnej, czterodniowy tydzień pracy dla seniorów, gwarancja wkładu własnego i wiele innych podobnych pomysłów znajduje się w pokazanym dziś socjalistycznym programie PiS” – wyliczał polityk Konfederacji we wpisie w mediach społecznościowych.

I jeszcze ktoś się dziwi, że nie chcę mieć nic wspólnego z tym planem ostatecznego zrujnowania naszego państwa? – dopytywał.

Do ostrej recenzji Sławomira Mentzena odniósł się Mateusz Morawiecki. – Chyba jest trochę niezrozumienia co do metodologii zapraszania tutaj gości i konstruowania paneli. Otóż my mamy tutaj kilkuset prelegentów, mamy ponad 130 paneli i niech kwitnie sto kwiatów. Te sto kwiatów to są najróżniejsze pomysły: od prawa do lewa, od Sasa do lasa – tłumaczył były premier w rozmowie z TVN24. – To, co tutaj się dzieje w Katowicach, to jest wielka burza mózgów, wielki namysł nad tym, jak Polska kolejnej pięciolatki, kolejnej dziesięciolatki powinna wyglądać – dodał polityk PiS.

Pytany o ewentualną współpracę z Konfederacją w przyszłości, Mateusz Morawiecki odparł, że absolutnie nie grzebie takiej możliwości, jednak PiS walczy o to, żeby mieć jak najlepszy wynik w wyborach parlamentarnych w 2027 roku i móc rządzić bez partii Sławomira Mentzena.

