„Cały obóz skazany jest na porażkę”. Trzy scenariusze, które krążą w PO

Rzekomo brylantowe nastroje polityków PO przed zjednoczeniem można nawet zrozumieć. Jest to bowiem od wygranych wyborów w 2023 r. jedno z nielicznych pozytywnych wydarzeń w koalicji rządzącej.

Bilans dwulecia rządów jaki jest, każdy wie. Realizacja obietnic wyborczych idzie jak krew z nosa, prezydencja Polski w Unii Europejskiej okazała się marketingową i polityczną klapą, rekonstrukcja rządu, która odbyła się w lipcu, nie przyniosła żadnych pozytywnych efektów, wybory prezydenckie zostały przegrane przez kandydata obozu rządzącego. Nawet wydatkowanie pieniędzy z KPO, odblokowanych dzięki zmianie władzy, związane było z nieprzyjemnym skandalem, gdy okazało się, że za pożyczki, które będziemy spłacać wszyscy, nieliczni zasilili swoje biznesy kosztownymi dobrami, np. jachtami motorowymi. W drugą rocznicę sprawowania władzy przez obecną koalicję nawet najbardziej zagorzali zwolennicy władzy krytykowali osiągnięcia rządu Donalda Tuska.

Czekanie na powrót PiS-u