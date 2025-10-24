Partia Brauna ze świetnym wynikiem w sondażu. Konfederacja w strachu?

Centrum Badania Opinii Społecznej sprawdziło, jak rozkładają się obecnie sympatie polityczne Polaków. Okazało się, że gdyby wybory zorganizować pod koniec października, to wygrałaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,2 proc.

Sondaż partyjny. Grzegorz Braun goni Konfederację

Drugie miejsce zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,1 proc. Trzecia była po raz kolejny Konfederacja, osiągająca 12,4 proc. głosów. Najciekawiej wyglądało czwarte miejsce, które zajęła partia Grzegorza Brauna. Jego Konfederacja Korony Polskiej odnotowała swój najwyższy wynik w historii, zdobywając 9,9 proc. poparcia.

W Sejmie znalazłaby się jeszcze Lewica oraz osobno partia Razem. To pierwsze ugrupowanie mogłoby liczyć na poparcie 6,5 proc. Polaków, a to drugie na 5,2 proc. głosów ankietowanych. Do Sejmu nie weszłyby z kolei Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 3,3 proc. oraz Polska 2050 z wynikiem 2,5 proc. Pozostały 1 proc. badanych wybrał opcję „Inna partia/ugrupowanie”.

Spora rozbieżność sondaży odnośnie partii Brauna

Co ciekawe, w opisywanym zaledwie dzień wcześniej sondażu partia Grzegorza Brauna wypadła znacznie gorzej. W badaniu OGB pierwsze miejsce zajęła KO z wynikiem 38,12 proc. (+ 4,1 punktu procentowego). Na drugim uplasowało się PiS – 29,81 proc. (+1,9 p.p.). Ostatnie – trzecie – miejsce podium należy zaś do Konfederacji Wolność i Niepodległość. Prawicowa koalicja w sondażu zgarnęła 15,5 proc. (-0,9 proc.).

Uwagę przykuwa 1. miejsce, ale także to, które zajęła KPP. Partia kontrowersyjnego europosła zajęła czwarte miejsce z wynikiem 6,02 proc. (-1,1 proc.). A tuż za nią, na miejscu piątym, znalazła się Nowa Lewica – 4,13 proc. (-0,1 proc.).

