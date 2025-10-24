Ci politycy cieszą się największym zaufaniem Polaków. Lider deklasuje

Prezydent Karol Nawrocki może pochwalić się w październiku największym zaufaniem wśród Polaków – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez CBOS. Głowie państwa ufa 57 proc. badanych, a nie ufa 26 proc. Obojętność wyraziło 11 proc. badanych.

Na drugim miejscu podium znalazł się wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Zaufanie dla polityka Koalicji Obywatelskiej wyraziło 43 proc. respondentów, nieufność 34 proc., a obojętność 13 proc.

Trzecie miejsce przypadło wicepremierowi, ministrowi obrony narodowej Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, któremu ufa 41 proc. Nieufność wobec lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego wyraziło 30 proc. badanych, a 18 proc. wybrało obojętność.

Liderzy Konfederacji idą łeb w łeb. Donald Tusk daleko za podium

Na kolejnych dwóch miejscach znaleźli się dwaj liderzy Konfederacji – wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen. Obu politykom ufa po 40 proc. badanych, a obojętność wyraża 14 proc. Różnica widoczna jest w braku zaufania, przy którym obok Krzysztofa Bosaka widnieje wynik 29 proc., podczas gdy u Sławomira Mentzena 36 proc.

Szóste miejsce przypadło Rafałowi Trzaskowskiemu. Prezydentowi Warszawy ufa 39 proc. badanych, nie ufa 44 proc., a 13 proc. wyraża obojętność.

Dopiero na siódmym miejscu znalazł się premier Donald Tusk, do którego zaufanie wyraziło 36 proc. badanych. Szefowi rządu i liderowi Koalicji Obywatelskiej nie ufa za to 52 proc. respondentów. Obojętność wyraża 9 proc.

Na następnych miejscach znaleźli się kolejno Adrian Zandberg (34 proc. zaufania, 23 proc. nieufności), Szymon Hołownia (33 proc. zaufania, 43 proc. nieufności), Mateusz Morawiecki (33 proc. zaufania, 51 proc. nieufności), Jarosław Kaczyński (29 proc. zaufania, 55 proc. nieufności), Włodzimierz Czarzasty (27 proc. zaufania, 32 proc. nieufności), Małgorzata Kidawa Błońska (27 proc. zaufania, 33 proc. nieufności) i Grzegorz Braun (27 proc. zaufania, 54 proc. nieufności).

W padaniu uplasowani zostali także – kolejno względem wyniku – Waldemar Żurek, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Marcin Kierwiński, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Krzysztof Gawkowski, Andrzej Domański oraz Adam Szłapka, jednak we wszystkich przypadkach ich nieznajomość zadeklarowało powyżej 30 proc. badanych. Rekordzista, rzecznik rządu Adam Szłapka, uzyskał wskazania nieznajomości na poziomie 49 proc.

