Tak Duda ocenił głośny film Holland. Były prezydent stanie przed sądem

Dwa lata temu miała miejsce premiera dramatu pod tytułem „Zielona granica”. Film wywołał ogromne kontrowersje – podzielił Polaków na tych, którzy uznali dzieło za propagandowe, a także tych, którzy przyznali reżyserce, że słusznie zwraca uwagę na problemy, z jakimi mierzą się migranci na granicy polsko-białoruskiej.

Gdy tytuł można było jeszcze obejrzeć w kinie, w międzyczasie Telewizja Polska poprosiła ówczesnego prezydenta, by poddał film i burzę wokół jego premiery ocenie. Duda przyznał, że nie jest zdziwiony faktem, iż funkcjonariusze Straży Granicznej podnoszą hasło: „Tylko świnie siedzą w kinie”. Pochodzi ono z czasów drugiej wojny światowej – w ten sposób ludzie ostrzegali się i buntowali przeciwko materiałom propagandowym hitlerowskiego reżimu, które wyświetlano publiczności. Miały one na celu demoralizować, dezinformować i manipulować Polakami.

Andrzej Duda pozwany przez OMZRiK. „Tylko świnie siedzą w kinie”

– Jest mi przykro z tego powodu, że taki film jest realizowany, który – jak słyszałem, bo nie widziałem tego filmu – w zdecydowany sposób oczernia polską SG. Czytałem wręcz taką opinię, że pokazuje ich jako niemal sadystów. To są ludzie, którzy wykonują swoje obowiązki, którzy strzegą granicy Rzeczypospolitej Polskiej i bezpieczeństwa obywateli, ale strzegą również granicy Unii Europejskiej i Strefy Schengen, a więc wykonują nasze zobowiązania międzynarodowe. Strzegą jej przed akcją hybrydową, która jest realizowana przez władze obcego państwa [Białorusi – red.], wrogo do Polski nastawionego i działającego z całą pewnością w porozumieniu z Rosją. (...) To, że pani Holland pokazuje polskich funkcjonariuszy, wykonujących zadania dla polskiego społeczeństwa, dla bezpieczeństwa nas wszystkich, pokazuje ich w ten sposób, to ja nie dziwię się, że funkcjonariusze SG, którzy zapoznali się z tym filmem, użyli tego hasła znanego nam z okupacji hitlerowskiej, kiedy propagandowe hitlerowskie filmy pokazywano w naszych kinach: „Tylko świnie siedzą w kinie” – to wypowiedź byłej głowy państwa, która padła na antenie TVP Info blisko dwa lata temu.

Na słowa te zareagował Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Organizacja postanowiła pozwać Dudę – podmiot uznał, że naruszyła ona dobra osobiste. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, na piątek (24 października) wyznaczono termin pierwszej rozprawy. Odbędzie się ona w Sądzie Okręgowym w Warszawie – częściowo w siedzibie, a częściowo zdalnie (online).

Czytaj też:

Kaczyński grzmi na konwencji programowej PiS. Wskazał na Brukselę i BerlinCzytaj też:

Wysocka-Schnepf pozwała Ziobrę. W tle śmierć jej matki. „Odklejka”