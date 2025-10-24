Wysocka-Schnepf pozwała Ziobrę. W tle śmierć jej matki. „Odklejka”

To kolejna odsłona konfliktu między Stanowskim a Wysocką-Schenpf – dziennikarką, która uznawana jest za jedną z twarzy Telewizji Polskiej po zmianie władzy. Na swoim profilu na X szef Kanału Zero opublikował fragment programu „Niebezpieczne związki” i pokrótce odniósł się do słów, które padły na antenie publicznej nadawcy. Nie przepuścił okazji.

Wysocka-Schnepf nawiązała do przesłuchania Zbigniewa Ziobry, byłego prokuratora generalnego, a obecnie posła Prawa i Sprawiedliwości, który został pod koniec września doprowadzony na przesłuchanie w Warszawie, w budynku Sejmu. Były minister sprawiedliwości stanął przed komisją śledczą, powołaną do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania szpiegowskiego Pegasus przez poprzednią władzę.

W pewnym momencie Ziobro mówił o mediach publicznych, które – w jego ocenie – są „jeszcze gorsze” za rządów Koalicji 15 Października i „z panią Schnepf” niż za czasów ZP u władzy. Przyznał też, że jej nazwisko „kojarzy mu się rodzinnie”. – Brat dziadka pani Schnepf skazał (...) bliską mi osobę na karę dożywotniego więzienia. [Skazał – red.] polskiego żołnierza – powiedział.

Nie żyje matka dziennikarki TVP. „Wyrazy współczucia”

W trakcie programu, który nadany został 23 października, dziennikarka TVP postanowiła odnieść się do słów polityka PiS.

– Zbigniew Ziobro (...) zeznawał przez kilka godzin i mówił kłamstwa na temat mojej rodziny. I teraz panu [gościem programu był Mariusz Gosek z PiS, członek komisji ds. Pegasusa – red.] powiem, do czego doprowadzają takie kłamstwa, taka (...) nagonka. (...) [Były szef MS] wykorzystał swoje wystąpienie, na którym skupiona była uwaga milionów Polaków. (...) Przyszedł i powiedział: (...) „Brat dziadka pani Schnepf doprowadził do wyroku dożywocia bliską mi osobę”. (...) W związku z tym chciałam panu powiedzieć, że jest to brednia, jest to oszczerstwo, jest to kłamstwo – sprawa skończy się w sądzie – już ten proces się rozpoczął. Być może „brat dziadka pani Schnepf” zza światów śmieje się z tego, ponieważ po wojnie już go nie było na tym świecie, nie był sędzią – zginął podczas wojny. (...) Być może śmieje się z przypisanej mu sprawczości. Natomiast, panie pośle, mama pani Schnepf wysłuchała wystąpienia pana Ziobry na żywo, co przeżyła bardzo mocno. Po tym wystąpieniu, (...) w ubiegłą sobotę [18 października – red.] zmarła – przekazała smutne wieści.

Gosek po chwili ciszy, która zapadła w studiu, zabrał głos. – Wyrazy współczucia – panie świeć nad jej duszą. Natomiast trzeba jeszcze ustalić koincydencję zdarzeń – wskazał. Później jeszcze raz wyraził żal, na co Schnepf zareagowała, mówiąc, że „nie przyjmuje jego przeprosin”. – Koniec tej rozmowy – ucięła.

Gorzkie słowa szefa Kanału Zero. „Odklejka”

Stanowski obejrzał nagranie i postanowił skomentować je na X. „To jest konkretna odklejka [słowo wzięte z młodzieżowego języka, rozumiane jako oderwanie od rzeczywistości – red.], nawet jak na standardy tej zawodniczki” – ocenił.

