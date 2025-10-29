Może zostać następcą Nawrockiego. IPN wydało rekomendację

Rekomendację od Kolegium IPN-u otrzymał Karol Polejowski. Stało się to po przesłuchaniu kandydatów.

Posiedzenie gremium miało miejsce we wtorek (28 października). W trakcie rozmów z kandydatami członkowie kolegium zadawali im pytania, a następnie miały miejsce zamknięte obrady. Uznano, że najlepszym wyborem będzie Polejowski, który obecnie pełni funkcję wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Instytut przekazał opinii publicznej, że przewodniczący kolegium, którym jest Wojciech Polak, wręczył „dokument o rekomendowaniu” Polejowskiego „na stanowisko prezesa IPN-u, działającemu z upoważnienia marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szymona Hołowni Stanisławowi Zakroczymskiemu, dyrektorowi generalnemu kierującemu Gabinetem Marszałka Sejmu RP”.

Uchwała trafiła do Sejmu

Warto przypomnieć, że to drugi etap konkursu. Z pierwszego etapu do kolejnego udało się zakwalifikować dziewięciu osobom. Wśród nich są: Aldona Dydek, Arkadiusz Kazański, Marek Kołłątaj, Maciej Kossowski, Joanna Napierała, Karol Paterski, Emilian Prałat, Marcin Wałdoch i Karol Polejowski.

W trakcie rozmowy z kolegium kandydaci mieli możliwość wygłoszenia 10-minutowej, swobodnej wypowiedzi o wizji kierowania IPN-em. Potem gremium przez 20 min. zadawało im pytania. Jak podaje Interia, Polejowski zapowiedział, że jako szef instytutu nie chce wyłączać pionu śledczego i przenosić go do prokuratury. Wskazał na potrzebę rozwoju sztucznej inteligencji w działaniach archiwum i prowadzenia badań „na temat kolektywizacji wsi polskiej po drugiej wojnie światowej jako elemencie sowietyzacji” – podaje przekazał portal.

Teraz nad kandydaturą Polejowskiego pochyli się sejmowa komisja (stosowna uchwała trafiła już do izby niższej). Następnie Parlament (Sejm po otrzymaniu zgody od Senatu) podejmie decyzję ws. powołania następcy Nawrockiego na stanowisku prezesa IPN-u.

