CBA zatrzymało byłego wiceministra. Prokurator przedstawił mu poważne zarzuty

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych poinformował w mediach społecznościowych, że w związku ze sprawą nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych agenci CBA zatrzymali na polecenie wydziału zamiejscowego PK w Katowicach Pawła M. Mężczyzna od grudnia 2015 r. do października 2016 r. był podsekretarzem stanu w Kancelarii Premiera, później do stycznia 2018 r. wiceministrem cyfryzacji, a następnie wiceszefem MSWiA.

Prokurator przedstawił Pawłowi M. zarzut powoływania się na wpływy w Kancelarii Premiera Mateusza Morawieckiego oraz w krajowych jednostkach organizacyjnych dysponujących środkami publicznymi, a także podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu zamówień dla ustalonego przedsiębiorcy. W zamian za ich załatwienie były wiceminister miał zażądać zatrudnienia u przedsiębiorcy jego żony.

