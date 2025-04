Dlaczego żadna afera PiS nie została jeszcze rozliczona? „Ukaranie winnych to fundamentalne zadanie państwa”

Oczywiste było – przynajmniej dla mnie – że większość z obietnic KO złożonych w kampanii wyborczej w 2023 r. nie zostanie zrealizowana. W szczególności dotycząca rozliczenia ogromnej ilości przestępstw, zwłaszcza kradzieży majątku państwowego dokonywanej przez 8 lat przez tzw. polityków Zjednoczonej Prawicy i przyklejonych do nich zwykłych przestępców. W zasadzie zawsze do tej pory politycy w niewielkim stopniu przejmowali się realizacją składanych obietnic. A nawet, gdy chcą, to naiwnie wierzą, że łatwo i bez wysiłku można naprawić w państwie coś co latami było celowo psute przez polityków i biurokrację.

Od wygranych przez KO wyborów minęło ponad 1,5 roku. To bardzo dużo czasu na skuteczne rozliczenie wielu z setek, jeśli nie tysięcy afer i przestępstw gospodarczych. Żadne z nich nie zostało rozliczone, tzn. w żadnej sprawie nie zapadł wyrok sądowy.

Choć niemal codziennie podawane są informacje, jak wiele skierowano zawiadomień do organów ścigania. Wygląda na to, że NIK i inne organy administracji centralnej ścigają się wręcz o to, kto więcej złoży zawiadomień.

Obywatele na te rozliczenia czekają. Nie jest prawdą, że są sprawy ważniejsze. Nie jest prawdą, że rozliczenia to igrzyska. Ukaranie winnych przestępstw to fundamentalne zadanie państwa.