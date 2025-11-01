85-latek skatowany w swoim domu. Bandyci wynieśli fortunę

W nocy z 17 na 18 października w bytomskiej dzielnicy Łagiewniki doszło do brutalnego napadu na 85-letniego mieszkańca miasta. Do jego domu jednorodzinnego wtargnęło kilku mężczyzn, którzy – używając przemocy – zażądali wydania pieniędzy i kosztowności.

Z domu zniknęła duża suma gotówki oraz złota biżuteria. Łączne straty oszacowano na około 2 miliony złotych. Napastnicy uciekli, pozostawiając po sobie jedynie chaos i strach starszego mieszkańca domu.

Trzech podejrzanych w rękach policji

Po niemal dwóch tygodniach intensywnych działań śledczych sprawa nabrała tempa. 30 października funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o dokonanie tego brutalnego rozboju.

Zatrzymani mają 46, 47 i 51 lat, wszyscy to mieszkańcy Bytomia. W mieszkaniu jednego z podejrzanych policjanci znaleźli ponad kilogram narkotyków oraz znaczną ilość gotówki.

Po doprowadzeniu do Prokuratury Rejonowej w Bytomiu mężczyźni usłyszeli zarzuty rozboju. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.

Grozi im 20 lat więzienia

Śledczy nie wykluczają, że sprawa ma szerszy kontekst, a zatrzymani mogli brać udział również w innych przestępstwach o podobnym charakterze.

Zgodnie z Kodeksem karnym, za rozbój z użyciem przemocy grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Policja i prokuratura zapowiadają dalsze czynności procesowe i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

