Kradzież w Luwrze. Francuskie media: Zatrzymano dwie osoby

Francuskie media informują o zatrzymaniu dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w zuchwałej kradzieży klejnotów koronnych z paryskiego Luwru. Jak podał dziennik Le Parisien, obaj pochodzą z departamentu Seine-Saint-Denis. Jednego z nich policja ujęła na lotnisku Charles’a de Gaulle’a, gdy przygotowywał się do odlotu.

Spektakularna kradzież w Luwrze. Tak działali włamywacze

Do włamania doszło w niedzielny poranek, 19 października. Czterech złodziei, przebranych w żółte kamizelki, przedostało się do muzeum od strony Sekwany, gdzie prowadzone są prace remontowe. „Złodzieje wdarli się od strony Sekwany do muzeum sztuki, które mieści się w dawnym pałacu królewskim – w centrum Paryża” – opisało Le Parisien. Korzystając z windy zamontowanej na pojeździe, dostali się na balkon prowadzący do Galerii Apolla, w której znajdują się najcenniejsze eksponaty z kolekcji napoleońskiej.

Włamywacze użyli szlifierek kątowych, by przeciąć szybę i dostać się do dwóch gablot. W ciągu kilku minut wynieśli 23 obiekty, w tym biżuterię o ogromnej wartości historycznej. Ochrona została zmuszona do opuszczenia sali, a monitoring – jak ujawniono – nie obejmował jednej trzeciej pomieszczeń w tej części muzeum.

Odnaleziono jeden eksponat. „Zawiodły protokoły bezpieczeństwa”

Złodzieje opuścili Luwr po czterech minutach, uciekając na dwóch skuterach o godzinie 9:38. Niedługo później odnaleziono jeden z pojazdów, a wraz z nim – minimalną część łupu. „Udało się już odnaleźć jeden ze skradzionych eksponatów – koronę cesarzowej Eugenii, wykonaną z 1354 diamentów i 56 szmaragdów” – podała francuska agencja prasowa AFP. Nieoficjalnie wiadomo, że klejnot mógł ulec uszkodzeniu.

„Zawiodły protokoły bezpieczeństwa, to daje fatalny wizerunek kraju” – skomentował kradzież francuski minister sprawiedliwości Gérald Darmanin. Spektakularna kradzież w Luwrze, trwająca zaledwie siedem minut, już uznawana jest za jeden z najbardziej zuchwałych napadów w historii francuskich muzeów. W reakcji na incydent w instytucjach kultury w całej Francji wzmocniono zabezpieczenia.

