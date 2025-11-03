Porwanie mężczyzny w Olkuszu. Najnowsze informacje

W ubiegły piątek w Olkuszu został porwany mężczyzna. Jak relacjonuje rmf24.pl, o zdarzeniu policję poinformował świadek, który nagrał na telefonie sytuację, kiedy z zatrzymującego się przed nim samochodu wyskakują dwaj mężczyźni i wciągają do pojazdu idącą obok osobę. Na nagraniu została uwieczniona tablica rejestracyjna auta i m.in. dzięki temu policjantom udało się namierzyć sprawców.

Porwanie mężczyzny w Olkuszu. Trzy osoby zatrzymane

Małopolscy policjanci zatrzymali trzy osoby – dwóch mężczyzn, którzy przemocą wciągnęli poszkodowanego do samochodu i wywieźli go do innego województwa, a po kilku godzinach wypuścili. Zatrzymana została także ich krewna – partnerka uprowadzonego mężczyzny. Zgodnie z nieoficjalnymi ustaleniami rmf24.pl, to właśnie ta kobieta miała chcieć pozbyć się mężczyzny.

Wspomniany portal podał, że sprawcy zabrali porwanemu telefon. Trwają poszukiwania mężczyzny. Wiadomo, że jest to mieszkaniec Warszawy, który obecnie może przebywać na Śląsku. Miały go tam zarejestrować kamery monitoringu.

