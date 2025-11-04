Afera CPK zatacza coraz szersze kręgi. Są pierwsze wyniki kontroli

Są pierwsze już ustalenia tej kontroli, że pomiędzy pierwszą decyzją, pomiędzy pierwszym podpisem, który okazał się być nieudanym, pana ministra Romanowskiego, a drugim, kiedy zapadła decyzja o sprzedaży działki, CPK właśnie korespondowało z KOWR-em w temacie tych konkretnych działek, konkretnych numerów działek i to nie zostało wzięte w żaden sposób pod uwagę – powiedział Stefan Krajewski w Radiu Zet.

– Szef KOWR-u, ale też działał tak naprawdę na zlecenie czy za zgodą ministra rolnictwa – kontynuował, pytany, czy nie wziął tego pod uwagę szef KOWR-u.

– Nie ma świętych krów w żadnym miejscu. Ja naprawdę nie mam obawy, strachu przed tym, żeby podejmować najtrudniejsze decyzje i takie będę podejmował – mówił minister dopytywany, czy jeśli powołana przez niego komisja stwierdzi naruszenia lub nieprawidłowości, to zdymisjonuje Henryka Smolarza.

