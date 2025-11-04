Afera CPK zatopi PiS? Ta reakcja Bielana mówi wszystko

Niemal 400 mln złotych jest warta strategiczna działka pod budowę CPK, której właścicielem jest Piotr Wielgomas. Biznesmen nabył grunt za niespełna 23 mln złotych. Inwestycja była możliwa dzięki zgodzie udzielonej w czasach, gdy na czele resortu rolnictwa stał Robert Telus.

Afera CPK. Na jaw wychodzą bulwersujące informacje o PiS

Gdy sprawa wyszła na jaw, na wiceprezesa Dawtony spadła fala krytyki. W odpowiedzi na zarzuty przedsiębiorca tłumaczył, że dzierżawił grunty rolne od 2008 roku i wniosek o ich wykup do KOWR został złożony zgodnie z prawem. Piotr Wielgomas stwierdził, że „został wplątany w walkę polityczną jako narzędzie pomiędzy partiami politycznymi w Polsce, na co nie wyraża zgody”.

Doniesienia o aferze wywołały falę kontrowersji. W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Ogólnopolską Grupę Badawczą dla Wirtualnej Polski sprawdzono, co Polacy myślą o aferze CPK z czasów rządów PiS. Spośród 73 proc. respondentów, którzy słyszeli o aferze, 64 proc. uważa, że transakcja nie była uczciwa.

W wcześniejszym sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla „Rzeczpospolitej”, 42,4 proc. respondentów stwierdziło, że doniesienia o aferze CPK sprawiają, że oceniają Prawo i Sprawiedliwość gorzej. Jednocześnie w oczach 8,8 proc. afera CPK poprawiła wizerunek PiS.

Afera CPK zatopi PiS? Bielan komentuje

W rozmowie z Otwartą Konserwą Adam Bielan został zapytany, czy „wszyscy w PiS są zgodni, że afera CPK zatopi partię”. Europoseł podkreślił, że nie słyszał takich głosów wewnątrz partii.

– Pamiętajmy, że niezależnie od tego, w jakich okolicznościach doszło do transakcji sprzedaży, to trzeba wyjaśnić. To wiemy, że w akcie notarialnym jest możliwość odkupienia tej ziemi przez Skarb Państwa, tak naprawdę bez żadnej straty finansowej – tłumaczył polityk.

Eurodeputowany przypomniał, że po tym, jak WP ujawniła aferę, Jarosław Kaczyński zawiesił Roberta Telusa, Rafała Romanowskiego oraz Waldemara Humięckiego, byłego szefa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Adam Bielan dodał, że jest to kara tymczasowa do czasu rozwiązania całej sprawy. Wspomniał również o powołanej przez władze PiS wewnętrznej komisji, która ma wyjaśnić całą sprawę. Przy okazji zastrzegł jednak, że nie ma wiedzy, jak długo trzeba będzie czekać na efekty jej prac.

W dalszej części rozmowy polityk PiS zaznaczył, że „na podstawie informacji, które posiada z mediów wydaje mu się, że to się nie powinno wydarzyć, że ta działka nie powinna być sprzedana”. – Wydaje mi się, że to był błąd urzędników. Pytanie, kto z polityków miał świadomość tej sprawy – mówił.

