Zabójstwo 25-letniej Lizy z Białorusi. Dorian S. usłyszał wyrok

Jest wyrok ws. zabójstwa 25-letniej Lizy. Chodzi o tragedię z 2024 roku – Białorusinka została przed śmiercią zgwałcona przez napastnika. Podejrzanym o popełnienie przestępstwa w samym centrum stolicy był Dorian S., którego Sąd Okręgowy w Warszawie skazał na dożywocie.

Sąd Apelacyjny podtrzymał orzeczenie sądu niższej instancji. We wtorek (4 listopada) wymiar sprawiedliwości zdecydował o bezterminowej karze więzienia dla sprawcy. Odbywał będzie ją w systemie terapeutycznym – podaje Interia. Wyrok jest prawomocny. Więcej informacji wkrótce...