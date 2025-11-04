Były minister rolnictwa z PiS o aferze CPK: Były wytyczne do KOWR-u

W Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa zdymisjonowano pełniącego obowiązki dyrektora audytu, p.o. dyrektorkę działu kadr, a także kierowniczkę warszawskiego oddziału terenowego KOWR – ustaliła redakcja TVP Info.

To kolejny ruch po wybuchu głośnej afery, nagłośnionej przez Wirtualną Polskę. Redakcja portalu poinformowała, że w 2023 roku, kiedy funkcję szefa resortu rolnictwa i rozwoju wsi sprawował Robert Telus, wiceprezes Dawtony miał otrzymać zgodę na zakup blisko 160-hektarowej działki. Sęk w tym, że nieruchomość w Zabłotni na Mazowszu jest strategiczna w szeroko zakrojonym planie Centralnego Portu Komunikacyjnego (przez nią przebiegać ma linia kolejowa dużych prędkości, która prowadzić ma ze stolicy Polski do CPK). Piotr Wielgomas – syn twórcy firmy, która od trzech dekad specjalizuje się w przetworach warzywno-owocowych, kupił ją za 23 miliony złotych, chociaż dzisiaj jej wartość wyceniana jest na 380-400 mln PLN.

Były minister rolnictwa ws. decyzji dot. sprzedaży działki: Przedwczesna

Kowalczyk – skarbnik Prawa i Sprawiedliwości, a w przeszłości minister rolnictwa – został zapytany w Warszawie o aferę CPK. W rozmowie z Telewizją Polską wskazał, że działka była dzierżawiona przez wiele lat. – Nie wiem, jaki był powód tej sprzedaży czy takiego przyspieszenia. To będzie wyjaśniane – wskazał. Poinformował też, że „były wytyczne do KOWR-u, by nie sprzedawać [działek – red.] na terenie zarówno zbliżonym jak i w okolicach najbliższych CPK” – Choćby po to, żeby rolnicy, którzy będą wywłaszczeni, bo takie przypadki mogą się zdarzyć, żeby mieli zaproponowane zamiennie grunty rolne do ewentualnej odbudowy gospodarstw – tłumaczył na sejmowym korytarzu.

Jeśli chodzi o sprzedaż działki, zdaniem Kowalczyka decyzja ws. „była przedwczesna”.

twitterCzytaj też:

Gromy na MEN i Nowacką. Burza ws. prac domowych. ZNP mówi o skandaluCzytaj też:

PiS szuka „kreta” ws. ujawniania partyjnych przekazów. „Głupie i tępe zarzuty”