PiS szuka „kreta” ws. ujawniania partyjnych przekazów. „Głupie i tępe zarzuty”

PiS w ostatnim czasie zarzuca Konfederacji, że partia chce zawrzeć sojusz z KO. Partia często uderza też w Sławomira Mentzena, który to nie unika okazji, by się odgryźć. „Codziennie to samo. Rano pisowcy idą do mediów (dzisiaj Fogiel i Błaszczak), żeby kłamać, manipulować, obrażać mnie i Konfederację, zgodnie ze swoim zakłamanym przekazem dnia. Potem im muszę odpowiedzieć, bo by mi za bardzo weszli na głowę i zrobili ludziom w głowach sieczkę”. – napisał w poniedziałek polityk.

„Słuchajcie pisowcy. Mam dla was propozycję. Przestańcie kłamać na mój temat, to będę rzadziej miał okazję mówić o was prawdę. W innym przypadku będziemy dalej odpowiadali na wasze ataki. Nie pozwolimy wam zakłamać prawdy o waszych rządach” – dodał Mentzen. Przekazy dnia, o których wspomniał lider Konfederacji to regularnie wypuszczane główne tezy na dany temat, które politycy danej partii powinni powtarzać w rozmowach z dziennikarzami czy w mediach społecznościowych.

Wyciekł przekaz dnia PiS ws. Konfederacji i Sławomira Mentzena. Nowe fakty

Czasami dochodzi do przecieków, dzięki czemu można dowiedzieć się, co powinni mówić lub pisać posłowie. Najnowszy ujawniła Wirtualna Polska. Dotyczył on właśnie Konfederacji. W sugestiach podkreślono, aby zwracać uwagę na to, że partia „ma odegrać rolę nowej Trzeciej Drogi, aby konserwować wpływy Tuska i jego ludzi”. Politycy powinni również zaznaczać, że „Mentzena cechuje zmienność poglądów – jest niepoważny i niewiarygodny”.

W przypadku ataków Konfederacji według instrukcji trzeba wskazywać na różnice pomiędzy PiS i ugrupowaniem oraz wskazywać propozycje programowe Konfederacji: prywatyzację służby zdrowia, edukacji i lasów państwowych; wspieranie banderyzmu przez Mentzena (nie poparł poprawki PiS do ustawy ws. Ukraińców zakazującej szerzenia banderyzmu); czy popieranie lockdownów, wskazując, że to dobre rozwiązanie stosowane w innych krajach w związku z COVID-em.

Wyciekł przekaz dnia PiS ws. Konfederacji i Sławomira Mentzena. Nowe fakty

Prawo i Sprawiedliwość miało też zwracać uwagę, że „kilku posłów Konfederacji poparło poprawkę posłanki PO Klaudii Jachiry, zmierzającą do odebrania 800+ Polakom, którzy stracili pracę”. Podnoszona ma być też kwestia „wywracaniu stolika” i deklaracji o gotowości do rozmów z Tuskiem i KO ws. koalicji, o czym mieli mówić Mentzen czy Przemysław Wipler.

Parlamentarzysta nieoficjalnie przyznał WP, że tego typu narracja mogłaby bardziej zaszkodzić niż pomóc. Wtórował mu inny działacz PiS, zdaniem którego „głupie i tępe zarzuty naraziły partię na ośmieszenie i były pretekstem do śmiechu i ataku”. Panuje przez przekonanie, że „centrala rozmija się z nastrojami społecznymi, a partyjny beton nie rozumie wyborców i trendów”. W PiS pojawił się w związku z tym pomysł, aby przekazy dnia były różnicowane, co ma pomóc w ujawnieniu „kreta”.

Czytaj też:

Mentzen zirytowany zachowaniem polityków PiS. „Codziennie to samo”Czytaj też:

Patryk Jaki krytycznie o Konfederacji. Podał jednak warunek dla sojuszu