PiS szuka „kreta” ws. ujawniania partyjnych przekazów. „Głupie i tępe zarzuty”
Udostępnijdodaj Skomentuj

PiS szuka „kreta” ws. ujawniania partyjnych przekazów. „Głupie i tępe zarzuty”

Dodano: 
Jarosław Kaczyński na konwencji PiS, zdjęcie ilustracyjne
Jarosław Kaczyński na konwencji PiS, zdjęcie ilustracyjne Źródło: X / PiS
Ujawnienie przekazu dnia PiS zirytowało władze partii. Pojawił się pomysł, aby każdy otrzymywał różne wersje, które umożliwiłyby znalezienie przecieku. Politycy anonimowo przyznają jednak, że instrukcje mogłyby bardziej zaszkodzić niż pomóc.

PiS w ostatnim czasie zarzuca Konfederacji, że partia chce zawrzeć sojusz z KO. Partia często uderza też w Sławomira Mentzena, który to nie unika okazji, by się odgryźć. „Codziennie to samo. Rano pisowcy idą do mediów (dzisiaj Fogiel i Błaszczak), żeby kłamać, manipulować, obrażać mnie i Konfederację, zgodnie ze swoim zakłamanym przekazem dnia. Potem im muszę odpowiedzieć, bo by mi za bardzo weszli na głowę i zrobili ludziom w głowach sieczkę”. – napisał w poniedziałek polityk.

„Słuchajcie pisowcy. Mam dla was propozycję. Przestańcie kłamać na mój temat, to będę rzadziej miał okazję mówić o was prawdę. W innym przypadku będziemy dalej odpowiadali na wasze ataki. Nie pozwolimy wam zakłamać prawdy o waszych rządach” – dodał Mentzen. Przekazy dnia, o których wspomniał lider Konfederacji to regularnie wypuszczane główne tezy na dany temat, które politycy danej partii powinni powtarzać w rozmowach z dziennikarzami czy w mediach społecznościowych.

Wyciekł przekaz dnia PiS ws. Konfederacji i Sławomira Mentzena. Nowe fakty

Czasami dochodzi do przecieków, dzięki czemu można dowiedzieć się, co powinni mówić lub pisać posłowie. Najnowszy ujawniła Wirtualna Polska. Dotyczył on właśnie Konfederacji. W sugestiach podkreślono, aby zwracać uwagę na to, że partia „ma odegrać rolę nowej Trzeciej Drogi, aby konserwować wpływy Tuska i jego ludzi”. Politycy powinni również zaznaczać, że „Mentzena cechuje zmienność poglądów – jest niepoważny i niewiarygodny”.

W przypadku ataków Konfederacji według instrukcji trzeba wskazywać na różnice pomiędzy PiS i ugrupowaniem oraz wskazywać propozycje programowe Konfederacji: prywatyzację służby zdrowia, edukacji i lasów państwowych; wspieranie banderyzmu przez Mentzena (nie poparł poprawki PiS do ustawy ws. Ukraińców zakazującej szerzenia banderyzmu); czy popieranie lockdownów, wskazując, że to dobre rozwiązanie stosowane w innych krajach w związku z COVID-em.

Wyciekł przekaz dnia PiS ws. Konfederacji i Sławomira Mentzena. Nowe fakty

Prawo i Sprawiedliwość miało też zwracać uwagę, że „kilku posłów Konfederacji poparło poprawkę posłanki PO Klaudii Jachiry, zmierzającą do odebrania 800+ Polakom, którzy stracili pracę”. Podnoszona ma być też kwestia „wywracaniu stolika” i deklaracji o gotowości do rozmów z Tuskiem i KO ws. koalicji, o czym mieli mówić Mentzen czy Przemysław Wipler.

Parlamentarzysta nieoficjalnie przyznał WP, że tego typu narracja mogłaby bardziej zaszkodzić niż pomóc. Wtórował mu inny działacz PiS, zdaniem którego „głupie i tępe zarzuty naraziły partię na ośmieszenie i były pretekstem do śmiechu i ataku”. Panuje przez przekonanie, że „centrala rozmija się z nastrojami społecznymi, a partyjny beton nie rozumie wyborców i trendów”. W PiS pojawił się w związku z tym pomysł, aby przekazy dnia były różnicowane, co ma pomóc w ujawnieniu „kreta”.

Czytaj też:
Mentzen zirytowany zachowaniem polityków PiS. „Codziennie to samo”Czytaj też:
Patryk Jaki krytycznie o Konfederacji. Podał jednak warunek dla sojuszu

Opracował:
Źródło: Wirtualna Polska