Patryk Jaki krytycznie o Konfederacji. Podał jednak warunek dla sojuszu

W ostatnich miesiącach Sławomir Mentzen i Jarosław Kaczyński wzajemnie krytykują swoje ugrupowania, ale Patryk Jaki nie wyklucza, że PiS i Konfederacja mogłyby w przyszłości połączyć swoje siły. Przyznał, że jego ugrupowanie może nie być w stanie rządzić samodzielnie.

Patryk Jaki o sojuszu PiS z Konfederacją

Zdaniem Jakiego, w Polsce mamy trzy główne siły: Koalicję Obywatelską, która „nie ma narzędzi” do obrony polskich interesów, wrogo nastawioną do innych państw Konfederację oraz PiS ze swoją „zrównoważoną ofertą”.

– Jeżeli nie będzie innego wyjścia, to zrobimy koalicję z Konfederacją, żeby Tusk nie przyszedł do władzy – stwierdził polityk. Podkreślał jednak, że będzie wymagało to skupienia się na polityce międzynarodowej.

Jaki krytycznie o Konfederacji i Mentzenie

– Polska leży w strefie zgniotu, nie na wyspie. Musi mieć mądrą politykę, a nie przedszkole. Jeżeli ja słyszę od Konfederacji w tej chwili, że Ukraina to nie jest nasza sprawa – mimo tych błędów i świństw, które nam robi Zełenski itd. – to to jest dziecinada – oceniał.

Dziennikarze dopytali go, czy działania Sławomira Mentzena uważa także za dziecinadę. – Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to to jest przedszkole – nie gryzł się w język Patryk Jaki. Skrytykował Konfederację za brak stanowiska w kwestiach geopolitycznych.

– Zawsze mają problem, żeby na to odpowiedzieć, ale: Ukraina zła, klękacie przed Stanami Zjednoczonymi, wszyscy źli są. My sami – tutaj się nie da wszystkiego zrobić. Ja bym bardzo chciał, Piłsudski też chciał, ale był realistą – stwierdził.

