Mentzen zirytowany zachowaniem polityków PiS. „Codziennie to samo”

W ostatnim czasie politycy PiS zaczęli oskarżać Konfederację o chęć zawiązania sojuszu z Koalicją Obywatelską. Poseł Mariusz Błaszczak swoje przemyślenia na ten temat przedstawił na antenie Radia Zet. – Rząd Mentzen-Tusk dla Tuska byłby idealny, rewelacyjny. Jak Giertycha już ma Tusk, to jaki problem mieć Mentzena? – pytał.

Konfederacja z KO? Posłowie PiS atakują konkurentów

Podobną wizję poseł Radosław Fogiel przedstawiał w radiu RMF FM. Jego zdaniem Konfederacja liczy na „złowienie czegoś” w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości. – Kiedy pan wejdzie na media społecznościowe np. pana Sławomira Mentzena, to tam jest wyłącznie PiS, PiS, PiS, PiS – przekonywał.

– To tak, jak na mediach społecznościowych dowolnego polityka Platformy. Oni nawet używają tego samego „podręcznika do atakowania Prawa i Sprawiedliwości”, bo liczą, że w naszym stawie coś złowią – dodawał. – Myślę, że im jakaś wizja koalicji z Tuskiem pewnie nie przeszkadza – stwierdzał.

Mentzen odpowiada: Słuchajcie pisowcy

Sławomir Mentzen nie pozostawił tych komentarzy bez odpowiedzi. „Codziennie to samo. Rano pisowcy idą do mediów (dzisiaj Fogiel i Błaszczak), żeby kłamać, manipulować, obrażać mnie i Konfederację, zgodnie ze swoim zakłamanym przekazem dnia” -zaczął swój wpis na platformie X.

„Potem im muszę odpowiedzieć, bo by mi za bardzo weszli na głowę i zrobili ludziom w głowach sieczkę. I wtedy czytam: olaboga, zły Mentzen znowu atakuje biedny PiS” – zauważał polityk, po czym zwrócił się z propozycją do całego środowiska wokół Jarosława Kaczyńskiego.

„Słuchajcie pisowcy. Mam dla was propozycję. Przestańcie kłamać na mój temat, to będę rzadziej miał okazję mówić o was prawdę. W innym przypadku będziemy dalej odpowiadali na wasze ataki. Nie pozwolimy wam zakłamać prawdy o waszych rządach” – oznajmił.

