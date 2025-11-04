Marta Nawrocka o spotkaniu z Agatą Kornhauser-Dudą. Wystarczyło kilka słów

Marta Nawrocka udzieliła wywiadu „Vivie”. Cała rozmowa będzie dostępna od czwartku 6 listopada, a już teraz udostępniono jej fragment. Pierwsza dama była pytana o plan, jaki ma na pełnienie swojej funkcji. Jak zaznaczyła, nie chciałaby być porównywana do poprzedniczek.

– Każda kobieta, która znalazła się w tej niezwykłej, a zarazem delikatnej roli, oddała jej część siebie na swój własny sposób i według swojej własnej wrażliwości. Nie ma jednej recepty na to, jak być pierwszą damą – powiedziała żona Karola Nawrockiego.

Marta Nawrocka o spotkaniu z Agatą Kornhauser-Dudą. „Bardzo ważne”

W dalszej części rozmowy pierwsza dama w pochlebnych słowach wypowiedziała się na temat Agaty Kornhauser-Dudy. – Agata Duda wybrała drogę bez rozgłosu medialnego, ale znaczącą i wartościową. W jej działaniu było wiele dobra, które nie zawsze dostrzegała opinia publiczna. Spotkałam się z nią, żeby porozmawiać o tym, co mnie czeka. Opowiedziała. Doradziła. Było to dla mnie bardzo ważne spotkanie – powiedziała Marta Nawrocka.

Pierwsza dama podkreśliła, że chciałaby wykorzystać czas, kiedy jej mąż będzie pełnił funkcję prezydenta RP, na bycie blisko ludzi. Marta Nawrocka zapewniła, że będzie otwarta i będzie wsłuchiwała się w historie Polek i Polaków – te radosne, ale także te, w które są wplecione lęki, bo wszystkie budują wspólnotę od środka.

– Uważam, że ta funkcja może być pomostem między światem oficjalnym, reprezentacyjnym a światem ludzi codziennych, którzy żyją po cichu, a jednak to oni stanowią siłę Polski. Chcę swoją osobą, swoim doświadczeniem i sercem wykorzystać tę szansę, by nie tylko symbolicznie towarzyszyć, ale też realnie pomagać – stwierdziła pierwsza dama w najnowszym wywiadzie.

