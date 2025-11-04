Karol Nawrocki weźmie udział w Marszu Niepodległości? Nieoficjalnie: Zapadła decyzja

Karol Nawrocki weźmie udział w Marszu Niepodległości – poinformowało nieoficjalnie RMF FM. Decyzja w tej sprawie miała zapaść już dawno temu. Aktualnie prowadzone są przygotowania logistyczne. Wszystko po to, aby zapewnić prezydentowi bezpieczeństwo. W tłumie mają być obecni funkcjonariusze SOP. – To tylko formalność, ale trzeba wszystko dopracować – podkreślono.

Dla Nawrockiego będzie to kolejny Marsz Niepodległości. W poprzednim wziął udział jako szef IPN. Głowa państwa 11 listopada pojawi się na mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej. Nawrocki będzie również uczestniczył w uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz złoży kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Marsz Niepodległości 11 listopada. Doradczyni Karola Nawrockiego: To święto wszystkich Polaków

Doradczyni prezydenta Barbara Socha we wtorek 28 października zapewniała na łamach radiowej Jedynki, że Nawrocki przekaże w tej sprawie informację w ciągu kilku dni. Wówczas decyzja w tej sprawie nie była jeszcze podjęta. – To jest bardzo ważny dzień. To jest święto wszystkich Polaków, naszej niepodległości i powinniśmy wszyscy jako obywatele włączyć się w obchody tego święta. Każdy na miarę swoich możliwości – tłumaczyła doradczyni głowy państwa.

W tym samym czasie szef klubu PiS zapowiedział, że w Marszu Niepodległości udział weźmie Jarosław Kaczyński. – Będziemy uczestniczyli w tym marszu, bo to nie jest marsz narodowców, tylko marsz polskich patriotów – podkreślił Mariusz Błaszczak. Swoją obecność wykluczył natomiast Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy w nagraniu zaznaczył, że „to dalej jest impreza jednego środowiska” i zaprosił wszystkich na koncert przed Muzeum Historii Polskiej.

