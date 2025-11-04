Ten grzyb to „fabryka atramentu”. Sam się rozpuszcza. „Tysiące zarodników”

Nadleśnictwo Celestynów w mediach społecznościowych opublikowało zdjęcie, na którym widać grzyby, które zostały określone jako „fabryka atramentu”. Dlaczego?

Ten grzyb sam się rozpuszcza. Nadleśnictwo o zjawisku autolizy

„Czernidłak kołpakowaty to grzyb, który gdy dojrzeje, sam się »rozpuszcza«. Jego jasne, postrzępione kapelusze zaczynają ciemnieć i zamieniają się w gęstą, czarną ciecz. To zjawisko nazywa się autolizą i pomaga w rozsiewaniu zarodników. Dawniej ten ciemny płyn wykorzystywano jako atrament do pisania” – czytamy na Facebooku.

Omawiany post wywołał komentarze, w których internauci się podzielili. Część z nich była zachwycona nowinką ze świata przyrody, a inni podkreślali, że wielokrotnie już natknęli się na takie okazy.

Czernidłak kołpakowaty zamienia się w „atrament”. „Tysiące zarodników”

Więcej informacji na ten temat już kilka lat temu przekazało Nadleśnictwo Hajnówka. Jak zaznaczono na wstępie, czernidłak kołpakowaty to grzyb, którego można znaleźć zarówno na poboczu leśnych dróg, pól i łąk, a także nad brzegami rzek oraz w przydomowych trawnikach.

„Młode owocniki są białe i jajowate. Starsze, ciemno zabarwione, rozpływają się w wyniku autolizy, czyli tzw. samostrawieniu. Rozkład owocnika w procesie autolizy trwa zaledwie kilka godzin. Podczas dojrzewania kapelusz od brzegu barwi się na czerwonawo, później czernieje i ścieka czarnymi jak atrament kroplami po trzonie. W każdej kropli znajdują się tysiące zarodników” – czytamy. „Czernidłak jest pospolitym i jadalnym grzybem. Nadaje się do panierowania, do bezpośredniego spożycia. W celach konsumpcyjnych stosuje się wyłącznie młode, zamknięte, zupełnie białe owocniki. Przez niektórych grzyb ten jest wysoko ceniony ze względu na walory smakowe” – podano dalej.

