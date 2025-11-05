Tajemnicze zaginięcie Beaty Klimek. Znany ekspert zakłada tragiczny scenariusz

Maciej Rokus jest szefem Grupy Specjalnej Płetwonurków RP, biegłym sądowym i pełnomocnikiem wojewody warmińsko-mazurskiego ds. bezpieczeństwa. Pracował m.in. przy sprawie Beaty Klimek – mieszkanki wsi Poradz, która zaginęła w październiku 2024 r. – Na zlecenie najbliższej rodziny kobiety sprawdziliśmy kilka jezior w okolicy zamieszkania Beaty Klimek. Nie znaleźliśmy ciała, co powinno dać do myślenia – powiedział Maciej Rokus w wywiadzie dla Radia Zet.

Zaginięcie Beaty Klimek. Ekspert zakłada czarny scenariusz

Chociaż poszukiwania Beaty Klimek wciąż trwają, to zdaniem eksperta mógł spełnić się czarny scenariusz. – Sprawa jest w toku, więc mogę powiedzieć jedynie, jakie mam osobiste przemyślenia. Beata Klimek nie żyje. Doszło do nieszczęśliwego zdarzenia, ktoś stracił kontrolę nad swoimi emocjami. Ciało Beaty Klimek zostało przetransportowane w rejon poza jej miejscem zamieszkania. W tych jeziorach, które zbadaliśmy, ciała nie ma, co jest zupełnie logiczne – zaznaczył Maciej Rokus.

Jak dodał, nigdy nie można mieć 100 proc. pewności w swoich przewidywaniach, bo „coś mogło ujść uwadze”. – Jeziora mają bogatą szatę. Chodzi mi głównie o teren trudno dostępny przy samej linii brzegowej. Tam moglibyśmy coś przeoczyć. Małe ryzyko, ale zawsze trzeba je brać pod uwagę – ocenił.

Klimek, Wróbel i Wieczorek. Kiedy w tych sprawach nastąpi przełom?

Maciej Rokus poszukiwał także śladu w stawie Błaskowiec po zaginionej Karolinie Wróbel, zajmował się też sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek. Czy dojdzie do przełomu?

– Sprawa Wieczorek jest najtrudniejsza z tych trzech, bo upłynęło bardzo dużo czasu, a to działa na korzyść sprawcy lub sprawców. Zawsze może pojawić się nowa okoliczność, np. przypadkiem może odnaleźć się ciało. Zdarzają się takie sytuacje – stwierdził ekspert. – Pozostałe sprawy mają dużo większą szansę na rozwiązanie, szczególnie ta Karoliny Wróbel. Ich wyjaśnianie trwa długo, co może budzić wątpliwości, ale czasami tak jest, że trzeba zaczekać na finał – podsumował.

