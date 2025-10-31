Tajemnicze zaginięcie Karoliny Wróbel. „Nad ten staw już nie wrócimy”

Karolina Wróbel zaginęła w styczniu 2025 r. w Czechowicach-Dziedzicach. Matka dwójki dzieci wieczorem wyszła z mieszkania i miała kierować się do pobliskiego sklepu. Od tej chwili urwał się kontakt z kobietą. Jak przypomina Interia, w czasie pierwszych zeznań Patryk B., współlokator 24-latki, miał przyznać się do zabójstwa, a śledczym powiedzieć, że ciało dziewczyny wrzucił do pobliskiego stawu Błaskowiec. Potem wycofał swoje zeznania, a następnie kilkakrotnie zmieniał wersję wydarzeń.

Z jednej z nich miało wynikać, że 29-latek poszedł z Karoliną na spacer, a ta wskoczyła do stawu. Miał nie chcieć pomóc dziewczynie w obawie przed tym, że ktoś oskarży go o to, że przyczynił się do jej śmierci. W innej wersji wydarzeń miała być mowa o nieszczęśliwym wypadku, a między Patrykiem B. i Karoliną miało dojść do szarpaniny – kobieta miała uderzyć głową w chodnik, a mężczyzna miał uznać, że 24-latka nie żyje i jej ciało wrzucić do stawu.

Zaginięcie Karoliny Wróbel. Nowy komunikat policji i prokuratury

Staw był przeszukiwany przez płetwonurków, a w połowie października zbiornik został osuszony i po raz kolejny sprawdzony. – Nad ten staw już nie wrócimy. Przeszukaliśmy go bardzo dokładnie i nie natrafiliśmy na ślad Karoliny – mówi w rozmowie z Interią podkom. Sławomir Kocur, oficer prasowy z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. – Nasze działania pozwoliły na wykluczenie jednej z przyjętych wersji. Teraz śledczy skupią się na innych wątkach – zaznacza.

Z nieoficjalnych informacji Interii wynika, że śledczy nie zamierzają na razie umorzyć śledztwa w zakresie dotyczącym Patryka B., a mężczyzna – mimo że nie odnaleziono ciała poszukiwanej kobiety – ma postawiony zarzut zabójstwa. – Śledztwo jest w toku, trwa postępowanie dowodowe, a także czynności poszukiwawcze – mówi Interii prokurator Aleksander Duda, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Katowicach. – Śledztwo zostało przedłużone do 10 stycznia 2026 r. Ze względu na dobro postępowania nie udzielamy bardziej szczegółowych informacji – dodaje.

Czytaj też:

Koniec poszukiwań pary 16-latków. Policja wydała komunikatCzytaj też:

Przełom ws. Iwony Wieczorek? Ekspertka ujawniła nowe fakty