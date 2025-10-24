Koniec poszukiwań pary 16-latków. Policja wydała komunikat

W piątek 24 października Komenda Powiatowa Policji Łódź-Wschód za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że dwójka 16-latków z miejscowości Borowa koło Koluszek została odnaleziona. Joanna C. i Karol Sz. byli poszukiwani od 9 października.

Koniec poszukiwań dwójki 16-latków. Nastąpił przełom, jest komunikat policji

Jak podaje rmf24.pl, wszystko wskazuje na to, że nastolatkowie sami zaplanowali swoją ucieczkę i świadomie na kilkanaście dni zerwali kontakt z rodzinami. Ze wstępnych ustaleń wynika, że najpierw wyjechali na południe Polski, a potem za granicę – początkowo do Czech, potem mieli kierować się dalej.

– Nastolatkowie zostali odnalezieni na terenie Austrii, dzięki wzajemnej współpracy policjantów z ich rodzinami, zostali cali i zdrowi sprowadzeni do Polski – powiedziała Aneta Kotynia z Komendy Powiatowej Policji Łodź-Wschód. Jak dodała, wobec nastolatków nie doszło do czynów zabronionych.

Obecnie nastolatkowie znajdują się już pod opieką rodziców. Policja prowadzi działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności zaginięcia 16-latków, a także tego, co działo się z nimi w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

