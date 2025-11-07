Żmija zygzakowata wciąż aktywna. Leśnicy apelują o ostrożność

Choć większość gadów przygotowuje się już do zimowego snu, są pewne wyjątki. W Nadleśnictwie Łagów w województwie świętokrzyskim jeden z leśników zauważył w ostatnich dniach żywą żmiję zygzakowatą, wygrzewającą się na słońcu.

„Ciepłe, słoneczne dni mogą jeszcze skłonić te gady do krótkiej aktywności – szczególnie w nasłonecznionych miejscach, na skrajach dróg leśnych czy polanach” – poinformowało Nadleśnictwo Łagów na Facebooku.

Leśnicy apelują, aby w razie spotkania nie panikować. „W razie spotkania – zachowaj spokój i odstąp, nie próbuj jej przepędzać ani łapać” – dodali.

Żmije zygzakowate nie są agresywne. Jednak zdażają się ukąszenia

Żmije zapadają w sen zimowy zwykle pod koniec października lub na początku listopada, kiedy temperatura powietrza trwale spada poniżej 10°C. Gady hibernują w norach, szczelinach skalnych lub pod korzeniami drzew, gdzie pozostają aż do wiosny. W chłodniejsze dni często można je spotkać na ścieżkach i kamieniach, gdzie szukają resztek ciepła.

Żmija zygzakowata to jedyny jadowity wąż występujący w Polsce. Dorasta do 60–80 cm długości, a jej znakiem rozpoznawczym jest ciemny, zygzakowaty pas biegnący przez grzbiet oraz sercowata głowa z pionową źrenicą. Występuje w różnych odmianach barwnych, od szarej po niemal czarną.

Co ważne, żmija zygzakowata nie jest agresywna. Ukąszenia zdarzają się najczęściej wtedy, gdy zwierzę zostanie zaskoczone lub nadepnięte. Jej jad może powodować obrzęk, ból i osłabienie, ale przypadki zagrażające życiu są rzadkie. Rocznie w Polsce odnotowuje się kilkadziesiąt ukąszeń, z których większość kończy się pełnym powrotem do zdrowia.

Nadleśnictwo przypomina: Żmije zygzakowate są pod ścisłą ochroną

Leśnicy przypominają, że gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną. Żmii nie wolno zabijać, łapać ani niepokoić – jest pożytecznym elementem przyrody, który pomaga kontrolować populację gryzoni. „Jeśli uda wam się zobaczyć żmiję – zachowajcie bezpieczny dystans i dajcie jej spokojnie odejść” – apeluje Nadleśnictwo Łagów.

Jesienne spacery po lesie czy grzybobranie nadal mogą wiązać się z możliwością spotkania tego gada. Eksperci zalecają noszenie wysokich butów, uważne stąpanie po ścieżkach i unikanie zaglądania pod kamienie czy pnie drzew, gdzie żmije mogą się ukrywać, zanim zapadną w zimowy sen.

