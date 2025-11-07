Polak zaginął na Maderze. 31-latka szukają portugalskie służby

Polak ostatni raz był widziany w niedzielę 3 listopada w miejscowości São Vicente, skąd wyruszył w stronę Pico Ruivo, najwyższego szczytu wyspy o wysokości 1862 m n.p.m.

Jak poinformowała portugalska policja, jego telefon zarejestrował ostatni sygnał w rejonie Levada dos Tornos, w północnej części Madery. Od tego czasu nie ma z nim żadnego kontaktu. W czwartek, po poprawie pogody, wznowiono zakrojone na szeroką skalę poszukiwania.

„Aktualnie poszukiwania zaginionego prowadzi pięć formacji portugalskich służb bezpieczeństwa, w tym funkcjonariusze tzw. policji leśnej” – przekazał konsul RP w Lizbonie Rafał Budyta. Dodał, że polscy dyplomaci są w stałym kontakcie z lokalną policją i ratownikami, którzy przeszukują lasy w wysokich partiach gór. W akcji wykorzystywane są również drony.

Igor z Poznania zniknął w górach Madery. Wyspa przeczesywana dronami

Rodzina i przyjaciele zaginionego organizują w mediach społecznościowych zbiórkę pieniędzy, aby wesprzeć działania służb oraz sprowadzić na Maderę wyspecjalizowaną ekipę ratowniczą. Według lokalnych mediów ta sama grupa w przeszłości uczestniczyła w akcjach zakończonych odnalezieniem 35 zaginionych osób.

facebook

Równolegle trwają poszukiwania obywatelki Niemiec, która zaginęła w ubiegłą niedzielę. Telewizja RTP Madeira podaje, że zarówno w przypadku Polaka, jak i Niemki, poszukiwania prowadzone są na szlakach turystycznych i w trudnodostępnych miejscach.

Portugalskie portale przypominają, że w ostatnich latach na Maderze dochodziło do podobnych zaginięć. W latach 2020–2021 trzech turystów, w tym jeden Polak, zniknęło podczas samotnych wędrówek w górskich rejonach wyspy.

Poszukiwania Igora Holewińskiego trwają nieprzerwanie od poniedziałku. Służby koncentrują się na terenach wokół São Vicente, Pico Ruivo oraz Levada dos Tornos, gdzie urwał się trop po zaginionym.

Czytaj też:

Odwołano loty i pociągi. Turyści w Barcelonie mieli poważne problemyCzytaj też:

Tysiące lotów może być odwołanych. Problemy na 40 lotniskach w USA