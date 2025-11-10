Zabiła męża, podpaliła ciało i wyłudziła emeryturę? Konsternacja w sądzie po zeznaniach

Zbrodnia w krakowskiej Nowej Hucie wstrząsnęła mieszkańcami Krakowa. 67-letnia Marta O. miała zabić swojego 67-letniego męża, a następnie podpalić jego zwłoki, które odnaleziono w dopiero w miejscowości Oblekoń w województwie świętokrzyskim.

Kraków. Zabójstwo w Nowej Hucie, rusza proces

Na zwęglonym ciele Jana odnaleziono 7 ciosów tępym, ciężkim narzędziem. Mężczyzna miał połamane żebra oraz liczne obrażenia wewnętrzne. Podczas rozpoczynającego się przed Sądem Okręgowym w Krakowie procesu, oskarżona przyznała się do zabicia małżonka. Zaprzeczyła jednak zarzutowi znieważeniu zwłok i odmówiła składania dalszych wyjaśnień.

W tej sytuacji sąd zmuszony był odczytać wcześniejsze zeznania kobiety, złożone jeszcze w prokuraturze. Osoby obecne na procesie usłyszały, że oskarżona przyznała się do winy i tłumaczyła to obroną konieczną. Mówiła śledczym, że broniła się przed próbą gwałtu ze strony męża. Później jednak pobierała jeszcze jego emeryturę, wyłudzając 27 tys. złotych.

Kraków. Marta O. zabiła męża, bo chciał ją zgwałcić?

Marta O. utrzymywała, że od dawna nie mieszkała razem z mężem. Miała wynajmować mu osobny lokal. Zwracało jednak uwagę, że w trakcie rozprawy gubiła się w relacjach i podawała sprzeczne informacje, odpowiadając na pytania dotyczące jej wcześniejszych zeznań. Fakt ten, w połączeniu z „niestabilnym stanem” kobiety skłonił sąd do przerwania rozprawy i decyzji o ponownym przebadaniu oskarżonej przez biegłych psychiatrów.

Obok Marty O. na ławie oskarżonych zasiadła też jej 20-letnia córka Sandra O. oraz 48-letni Artur A., znajomy oskarżonej. Zarzucono im pomoc w zacieraniu śladów zabójstwa poprzez m.in. dokładne posprzątanie mieszkania po zbrodni. Dodatkowo Artur A. może odpowiedzieć za niepowiadomienie o przestępstwie i ukrywanie 67-latki. Mężczyzna przyznał się do zarzutów.

