Czym dla Polaków jest patriotyzm? Wieszanie flagi poza pierwszą trójką

W badaniu pod hasłem „Przejawy patriotyzmu Polaków” pracownicy IRCenter przedstawili różne opcje do wyboru i odczytali ankietowanym polecenie. „Dla każdego zachowania zaznacz, czy Twoim zdaniem może ono być formą okazywania swojego patriotyzmu” – głosiła treść zadania.

Sondaż. Jakie przejawy patriotyzmu wybrali Polacy?

Najczęściej wskazywaną odpowiedzią był udział w wyborach. Tę opcję zaznaczyło aż 78 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazło się reprezentowanie Polski za granicą w pozytywny sposób. Ta aktywność również cieszyła się sporą popularnością, bo wybrało ją 77 proc. badanych.

Trzecie miejsce też zresztą nie odstawało. Pokazywanie gościom z zagranicy polskiej kultury, np. polskich potraw wskazało 76 proc. uczestników badania. Wszystkie trzy pierwsze odpowiedzi scharakteryzowane zostały jako działania obywatelskie. Dopiero na czwartym miejscu znalazło się coś, co robimy na co dzień. Było to wybieranie polskich produktów i usług, które zaznaczyło 73 proc. osób.

Kibicowanie polskim sportowcom to dla wielu też patriotyzm

Również 73 proc. osób wskazało dwie kolejne opcje, związane tym razem z kulturą: odwiedzanie miejsc historycznych w Polsce oraz wieszanie flagi podczas świąt państwowych. Następnie 71 proc. badanych wskazało promowanie polskiej kultury w mediach społecznościowych.

70 proc. ankietowanych wybrało rozmowy o polskości w domu, a 70 proc. przekazywanie rodzinnych przepisów kulinarnych. 68 proc. Polaków za przejaw patriotyzmu uznało śledzenie sukcesów polskich sportowców, twórców.

Badanie przeprowadzono na grupie 1002 osób.

