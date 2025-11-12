Tragedia w Chełmnie. Jedna osoba nie żyje, trwa akcja ratunkowa

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 12 listopada 2025 roku, około godziny 13:12 w Chełmnie w województwie kujawsko-pomorskim. Lokalne służby poinformowały, że w jednym z domów jednorodzinnych przy ul. Kwiatowej doszło do wybuchu gazu i pożaru budynku mieszkalnego.

Małgorzata Jarocka-Krzemkowska z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu przekazała, że do wybuchu doszło prawdopodobnie w piwnicy budynku, gdzie jedna ze ścian została poważnie uszkodzona.

Według doniesień policji w pożarze zginęła jedna osoba. Ofiara to mężczyzna w wieku około 40 lat. Z kolei trzy inne osoby zostały ranne i z różnymi obrażeniami trafiły do szpitala.

Na miejscu nadal jest prowadzona akcja służb, w której uczestniczy dziesięć zastępów straży pożarnej. Ratownicy prowadzą akcję gaśniczą, poszukiwawczą i zabezpieczają konstrukcję budynku.

Przyczyny wybuchu pozostają na razie nieznane.

Wkrótce więcej informacji.