Tragedia na przejściu granicznym z Niemcami. Polak zginął w wypadku

We wtorek 11 listopada na autostradzie A4 w kierunku Niemiec miał miejsce wypadek drogowy. Strażacy, którzy dojechali na miejsce zdarzenia jako pierwsi ustalili, że wypadek ma miejsce tuż przy granicy, ale po niemieckiej stronie autostrady A4, w rejonie przejścia granicznego w Jędrzychowicach (Ludwigsdorf). W zdarzeniu uczestniczyły trzy samochody osobowe, którymi łącznie podróżowało sześć osób. Strażacy błyskawicznie przystąpili do udzielenia pomocy poszkodowanym.

Jednej osoby nie udało się uratować. 48-letni sprawca zdarzenia poniósł śmierć na miejscu. Kolejna osoba w wieku 39 lat w stanie ciężkim została przetransportowana przez niemiecki śmigłowiec medyczny do szpitala w Dreźnie. Inna osoba, 39-letnia kobieta, odniosła mniej groźne obrażenia – poinformował portal lubanski.eu. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli Polakami.

Wypadek na autostradzie A4 w kierunku Niemiec. Jedna osoba zmarła, kolejna w stanie ciężkim

Wypadek spowodował całkowite zamknięcie drogi wyjazdowej z Polski do Niemiec na kilka godzin, co spowodowało ogromne utrudnienia w ruchu. W związku z zablokowaniem trasy wytyczono objazdy. Na miejscu zdarzenia pracowały również niemieckie służby ratownicze. Z najnowszych ustaleń służb wynika, że przyczyną wypadku było wjechanie przez jedno z aut z nadmierną prędkością na koniec korka utworzonego na moście na Nysie Łużyckiej. Uderzenie wywołało efekt domina.

Dokładne okoliczności zdarzenia będzie jednak wyjaśniała niemiecka policja. „Apelujemy o ostrożność na drodze! Zachowujmy bezpieczną prędkość, dostosowujmy jazdę do warunków pogodowych i zachowujmy szczególną uwagę w rejonie przejść granicznych oraz autostrad” – podsumowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

