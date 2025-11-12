Wstrząsające sceny w Toruniu. 18-latek pobił swoją nauczycielkę

18-letni uczeń prywatnego liceum w Toruniu zaatakował podczas zajęć 62-letnią nauczycielkę informatyki. Kobieta została uderzona kilkukrotnie w głowę i twarz. Trafiła do szpitala, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – poinformowała w środę toruńska policja.

Atak ucznia na nauczycielkę w Toruniu. Kobieta trafiła do szpitala

Do zdarzenia doszło w środę, 12 listopada, około godz. 9 rano w jednej z prywatnych szkół średnich. Na miejsce wezwano patrol policji i pogotowie.

– Policjanci, którzy przybyli na miejsce, wstępnie ustalili, że prowadząca lekcję kobieta została uderzona przez ucznia po tym, jak miała zastrzeżenia do wykonanego przez niego zadania – poinformowała w rozmowie z lokalną „Wyborczą” aspirant Dominika Bocian, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Poszkodowana została przewieziona do szpitala na badania. Stwierdzono u niej uraz głowy i rozcięcie wargi. Policjanci zatrzymali 18-latka w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej nauczycielki. – Czynności w tej sprawie trwają – dodała rzeczniczka.

Policja zatrzymała 18-letniego ucznia. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności

Zgodnie z ustaleniami lokalnej „Wyborczej” zdarzenie miało miejsce w Toruńskim Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Placówka jest szkołą niepubliczną, w której działa również Toruńskie Technikum Informatyczne.

Na stronie szkoły podkreślono, że jest to „miejsce przyjazne i doświadczone w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w szczególności ze spektrum autyzmu”.

Według informacji policji, postępowanie prowadzone jest w kierunku naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Grozi za to kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Czytaj też:

Policja szuka uczestników Marszu Niepodległości. Opublikowano zdjęciaCzytaj też:

Stifler w kampanii MEN. Resort odpowiada na zarzuty