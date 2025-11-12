Policja szuka uczestników Marszu Niepodległości. Opublikowano zdjęcia

We wtorek (11 listopada), podczas Narodowego Święta Niepodległości, ulicami Warszawy przeszedł marsz. Wziął w nim udział m.in. prezydent Karol Nawrocki, a także inni politycy Prawa i Sprawiedliwości: prezes partii – Jarosław Kaczyński czy były premier Mateusz Morawiecki.

Podczas wydarzenia nie zabrakło incydentów. W związku z zakazem noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na terenie miasta stołecznego Warszawy w dniu 11 listopada 2025 roku, policjanci z Wydziału ds. Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII prowadzą postępowania.

Zakaz na podstawie rozporządzenia porządkowego z drugiej połowy października tego roku wprowadzony został przez wojewodę mazowieckiego – Mariusza Frankowskiego. Mundurowi wytypowali sześć osób, podejrzanych o popełnienie wykroczeń.

Wśród nich są dwie kobiety i czterech mężczyzn. „Jeśli rozpoznajesz te osoby – zadzwoń” – apeluje warszawska policja za pośrednictwem platformy X.

Warszawa. Taką frekwencję miał Marsz Niepodległości. Sławomir Mentzen pozował do fotografii z racą

Kolejnym politykiem, który wziął udział w marszu, jest poseł Sławomir Mentzen – wiceszef Konfederacji Wolność i Niepodległość. W mediach społecznościowych pojawiło się jego zdjęcie – lider prawicowej koalicji trzyma na nim odpaloną racę w dłoni. Zwrócił się też żartobliwie do użytkowników sieci, aby „nic nie mówili” szefowi ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji – Marcinowi Kierwińskiemu.

Podczas Marszu Niepodległości policjanci zatrzymali łącznie 41 osób, w tym 26 posiadających narkotyki i 10 osób poszukiwanych. Wobec trzech kolejnych czynności prowadzono, ponieważ brały udział w bójce.

W wydarzeniu udział wzięło około 100 tysięcy osób z całej Polski.

facebookCzytaj też:

Sławomir Mentzen straci immunitet? Polityk Konfederacji sam ukręcił na siebie batCzytaj też:

Przemysław Wipler: Jarosław Kaczyński słabo zaczął. Nie sądzę, by się chciał dogadać