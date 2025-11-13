Polska naruszyła prawo. Przełomowy wyrok ETPC
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok dotyczący Polski. Postępowanie dotyczyło naruszenia przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Postępowanie, które toczyło się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, odnosiło się do skargi złożonej przez pewną mieszkankę Krakowa. Kobieta w dokumencie występuje pod inicjałami A. R. odnosiła się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który znacząco ograniczał prawo do aborcji.

Polska naruszyła prawo aborcyjne?

Sędziowie uznali w 2020 roku, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Ta decyzja wywołała falę protestów w całej Polsce.

W uzasadnieniu skargi Polka tłumaczyła, że w momencie wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego była w 15.tygodniu ciąży. Przeprowadzone badania lekarskie potwierdziły chorobę genetyczną płodu. Ostatecznie mieszkanka Krakowa zdecydowała się na aborcję w prywatnej klinice w Holandii.

W dokumencie wspomniała o możliwym naruszeniu dwóch artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: art. 3 (zakaz tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania) i art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego).

ETPC podjął decyzję w sprawie Polski

W czwartek 13 listopada Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w tej sprawie. Sędziowie uznali, że Polska naruszyła artykuł 8 konwencji.

Jak czytamy, Trybunał podkreślił w szczególności, że „ingerencja w prawa skarżącej była skutkiem znacznej niepewności w okresie pomiędzy ogłoszeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku a jego publikacją w 2021 roku”.

„W tym czasie nie było jasne, czy ograniczenia dotyczące aborcji z powodu wad płodu już obowiązują, czy też aborcja nadal może być legalnie przeprowadzona” – wyjaśnił ETPC.

